17 de setembro de 2026
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ESTADO GRAVE

Pedreiro despenca de telhado e é socorrido pelo helicóptero da PM

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O SAMU e o helicóptero Águia da PM socorreram a vítima.
O SAMU e o helicóptero Águia da PM socorreram a vítima.

  Um pedreiro de 67 anos viveu momentos de pânico na tarde desta quarta-feira (16) em Limeira, na região de Piracicaba.

Ele estava trabalhando no telhado de uma construção na Rua Lydia Soares Alves, no bairro Jardim Grêmio, quando despencou de uma altura considerável.

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A queda foi violenta. O trabalhador bateu forte a cabeça e ficou caído, gravemente ferido, sangrando, no chão da obra.

Os colegas entraram em desespero e chamaram o resgate.

O helicóptero Águia da Polícia Militar teve que ser acionado às pressas. Pousou perto da obra e levou o pedreiro voando, em questão de minutos, para o Hospital Estadual de Sumaré.

Segundo a PM, o estado de saúde dele é considerado grave. Ele segue internado lutando pela vida.

A Polícia Civil agora vai investigar o que provocou a queda. Se faltava equipamento de segurança, se o telhado cedeu ou se foi um escorregão fatal.

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