16 de setembro de 2026
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LONGEVIDADE

Japão supera 100 mil centenários pela primeira vez

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
As mulheres representam cerca de 88% dos centenários do Japão.
As mulheres representam cerca de 88% dos centenários do Japão.

O Japão atingiu uma marca inédita: o país passou a ter mais de 100 mil pessoas com 100 anos ou mais. O levantamento divulgado pelo governo japonês aponta 107.677 centenários em 2026, número que representa um crescimento de 7.914 pessoas em comparação com o ano anterior. O resultado mantém uma sequência de alta que já dura 56 anos.

A dimensão da mudança fica ainda mais evidente quando os números atuais são comparados ao início da série histórica. Em 1963, quando o Japão começou a contabilizar oficialmente a população centenária, havia apenas 153 pessoas nessa faixa etária. O total superou mil em 1981 e chegou a 10 mil em 1998, antes de avançar para 50 mil em 2012.

Outro dado que chama atenção é a diferença entre homens e mulheres. Das 107.677 pessoas com pelo menos 100 anos, 94.298 são mulheres, enquanto 13.379 são homens. As mulheres representam, portanto, cerca de 88% da população centenária japonesa.

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Longevidade varia entre as regiões

A distribuição dos centenários não é uniforme entre as regiões do país. Shimane aparece com a maior proporção de pessoas com 100 anos ou mais em relação à população, com 186,65 centenários para cada 100 mil habitantes. A prefeitura permanece nessa posição pelo 14º ano consecutivo.

Na outra ponta está Saitama, que apresenta a menor taxa, com 51,27 centenários para cada 100 mil habitantes. Já Tóquio concentra o maior número absoluto, com 8.890 pessoas nessa faixa etária, embora sua proporção populacional seja inferior à registrada em Shimane.

A longevidade também aparece nos indicadores gerais do país. Em 2025, a expectativa de vida média no Japão chegou a 87,33 anos entre as mulheres e 81,35 anos entre os homens. Para o governo japonês, fatores como melhorias nas condições de vida, na alimentação e nutrição e o avanço da medicina estão entre os elementos relacionados ao aumento da longevidade.

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