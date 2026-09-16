A X Feira da Barganha será realizada no dia 26 de setembro, das 9h às 15h, na Estação da Paulista, em Piracicaba (SP). Gratuito e aberto ao público, o evento faz parte da programação da II Semana Lixo Zero Piracicaba e busca incentivar a troca, a doação, o conserto e a reutilização de objetos.

Promovida pelo Programa USP Recicla, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e o Movimento Lixo Zero Piracicaba, a feira retorna ao município após 13 anos.

A iniciativa pretende estimular, de forma criativa, as práticas dos 3Rs — reduzir, reutilizar e reciclar, mostrando que objetos usados podem ganhar novos usos antes de serem descartados.

Trocas e doações