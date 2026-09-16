16 de setembro de 2026
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SUSTENTABILIDADE

Feira reúne roupas, brinquedos e objetos para troca em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Feira da Barganha será realizada em 26 de setembro, na Estação da Paulista, com troca e doação de objetos usados.
Feira da Barganha será realizada em 26 de setembro, na Estação da Paulista, com troca e doação de objetos usados.

A X Feira da Barganha será realizada no dia 26 de setembro, das 9h às 15h, na Estação da Paulista, em Piracicaba (SP). Gratuito e aberto ao público, o evento faz parte da programação da II Semana Lixo Zero Piracicaba e busca incentivar a troca, a doação, o conserto e a reutilização de objetos.

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Evento retorna após 13 anos

Promovida pelo Programa USP Recicla, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e o Movimento Lixo Zero Piracicaba, a feira retorna ao município após 13 anos.

A iniciativa pretende estimular, de forma criativa, as práticas dos 3Rs — reduzir, reutilizar e reciclar, mostrando que objetos usados podem ganhar novos usos antes de serem descartados.

Trocas e doações

O público poderá levar objetos para troca ou doação, como livros, discos, roupas, brinquedos, móveis e outros materiais usados ou produzidos com itens reaproveitados.

A programação também terá um espaço de troca voltado às crianças, atividades culturais e cadastro para pessoas interessadas no plantio de mudas em calçadas, realizado pela Prefeitura.

Inscrição para expositores

Quem quiser participar como expositor deverá fazer inscrição prévia pelo link, até as 9h do dia 26 de setembro. Cada participante deverá levar sua própria toalha ou uma mesa de até 1 metro por 1 metro para expor os objetos.

A montagem, organização e retirada dos materiais ficarão sob responsabilidade dos expositores. Objetos que não forem trocados deverão ser levados de volta ao final da feira.

A organização recomenda que o público leve caneca e sacola reutilizável. Crianças que participarem da feira de troca deverão estar acompanhadas por um adulto responsável.

A II Semana Lixo Zero Piracicaba ocorre de 19 a 27 de setembro, com atividades voltadas à redução da geração de resíduos e ao consumo consciente.

Serviço

Data: 26 de setembro de 2026
Horário: das 9h às 15h
Local: Estação da Paulista – área coberta, Piracicaba (SP)

Informações

(19) 3429-4051 / 3429-4181 | recicla.esalq@usp.br

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