O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira (15), a partir das 10h, uma sessão para analisar as informações relacionadas às conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Justiça e pela internet.

VEJA MAIS :

O rito definido pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, prevê que a sessão seja aberta com a leitura da ata do encontro anterior e as saudações de praxe aos ministros.