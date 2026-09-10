10 de setembro de 2026
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TENSÃO

VÍDEO: Temporal com ventania atinge São Pedro e Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Um forte temporal, acompanhado de rajadas intensas de vento, atingiu Piracicaba e São Pedro no início da tarde desta quinta-feira (10).

A chuva provocou uma série de transtornos justamente no horário de maior movimento, entre a saída das escolas e o intervalo de almoço dos trabalhadores.

Em diversos pontos de Piracicaba, o trânsito ficou travado, com congestionamentos, lentidão e longas filas. A situação foi especialmente complicada nas proximidades de escolas e na região de Santa Terezinha.

Em São Pedro, rajadas de vento e locais de enxurrada também causaram apreensão nos moradores.

Com o caos nas ruas, muitos motoristas enfrentaram dificuldades para circular e algumas pessoas chegaram a desistir de sair durante o horário de almoço para evitar o trânsito pesado.

O temporal também provocou pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade, aumentando ainda mais os transtornos para motoristas e pedestres.

A chuva forte e os ventos continuam exigindo atenção de quem precisa circular pelas duas cidades.

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