Um forte temporal, acompanhado de rajadas intensas de vento, atingiu Piracicaba e São Pedro no início da tarde desta quinta-feira (10).
A chuva provocou uma série de transtornos justamente no horário de maior movimento, entre a saída das escolas e o intervalo de almoço dos trabalhadores.
Em diversos pontos de Piracicaba, o trânsito ficou travado, com congestionamentos, lentidão e longas filas. A situação foi especialmente complicada nas proximidades de escolas e na região de Santa Terezinha.
Em São Pedro, rajadas de vento e locais de enxurrada também causaram apreensão nos moradores.
Com o caos nas ruas, muitos motoristas enfrentaram dificuldades para circular e algumas pessoas chegaram a desistir de sair durante o horário de almoço para evitar o trânsito pesado.
O temporal também provocou pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade, aumentando ainda mais os transtornos para motoristas e pedestres.
A chuva forte e os ventos continuam exigindo atenção de quem precisa circular pelas duas cidades.