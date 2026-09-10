Um forte temporal, acompanhado de rajadas intensas de vento, atingiu Piracicaba e São Pedro no início da tarde desta quinta-feira (10).

A chuva provocou uma série de transtornos justamente no horário de maior movimento, entre a saída das escolas e o intervalo de almoço dos trabalhadores.

Em diversos pontos de Piracicaba, o trânsito ficou travado, com congestionamentos, lentidão e longas filas. A situação foi especialmente complicada nas proximidades de escolas e na região de Santa Terezinha.