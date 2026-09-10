Com o lançamento, a Apple passa a disputar o mercado de celulares dobráveis, segmento que já conta com modelos de fabricantes como Samsung e Huawei.

A Apple apresentou nesta quarta-feira (9) o iPhone Duo, primeiro celular dobrável da empresa. O aparelho chega ao mercado brasileiro com preços entre R$ 21.999 e R$ 30.999, conforme a capacidade de armazenamento.

O iPhone Duo possui uma tela externa de 5,4 polegadas, que permite acessar os recursos do iOS sem a necessidade de abrir o aparelho.

Ao ser aberto, o celular passa a ter uma tela interna de 7,6 polegadas. O tamanho fica próximo ao de um iPad Mini, que possui display de 8,3 polegadas.

A tela maior permite ampliar a área de visualização de vídeos e acrescenta funções em aplicativos de terceiros, como o Zoom. O aparelho também permite manter dois aplicativos abertos simultaneamente.