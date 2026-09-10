A Apple apresentou nesta quarta-feira (9) o iPhone Duo, primeiro celular dobrável da empresa. O aparelho chega ao mercado brasileiro com preços entre R$ 21.999 e R$ 30.999, conforme a capacidade de armazenamento.
Com o lançamento, a Apple passa a disputar o mercado de celulares dobráveis, segmento que já conta com modelos de fabricantes como Samsung e Huawei.
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Duas telas
O iPhone Duo possui uma tela externa de 5,4 polegadas, que permite acessar os recursos do iOS sem a necessidade de abrir o aparelho.
Ao ser aberto, o celular passa a ter uma tela interna de 7,6 polegadas. O tamanho fica próximo ao de um iPad Mini, que possui display de 8,3 polegadas.
A tela maior permite ampliar a área de visualização de vídeos e acrescenta funções em aplicativos de terceiros, como o Zoom. O aparelho também permite manter dois aplicativos abertos simultaneamente.
Antes do Duo, o uso de dois aplicativos ao mesmo tempo era uma função disponível nos iPads, mas não nos iPhones. O novo modelo também é o primeiro smartphone da linha a oferecer compatibilidade com a Apple Pencil.
Estrutura e câmeras
A estrutura do aparelho utiliza titânio. De acordo com a Apple, a textura aplicada à tela interna foi desenvolvida para diminuir a marca deixada pela dobra do display.
O iPhone Duo conta com quatro câmeras. Na parte traseira, são dois sensores de 48 megapixels. A tela externa possui uma câmera frontal de 12 megapixels, enquanto a tela interna conta com uma câmera posicionada sob o display, capaz de gravar vídeos em Full HD, com resolução de 1080p.
Biometria e chip
O modelo não utiliza o reconhecimento facial presente em outros iPhones. No Duo, o acesso ao aparelho é feito por um leitor de impressões digitais localizado na lateral.
Outra mudança está no chip da operadora. O celular não possui entrada para chip físico e funciona exclusivamente com eSIM, o chip virtual.
Processador e bateria
O iPhone Duo utiliza o processador A20 Pro, o mesmo empregado nos modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, apresentados pela Apple nesta quarta-feira.
A empresa não divulgou a capacidade da bateria, mas informa autonomia de até 24 horas em uso típico. Segundo a fabricante, o tempo pode chegar a 44 horas com o uso da tela externa e a 31 horas utilizando a tela interna.
Com um carregador de 60 watts ou superior, a Apple afirma que o aparelho pode atingir 50% de carga em até 20 minutos.
Quando chega ao mercado
A pré-venda do iPhone Duo começa em 16 de outubro. As entregas estão previstas para começar no dia 23 de outubro.
Preços no Brasil
- iPhone Duo de 256 GB: R$ 21.999
- iPhone Duo de 512 GB: R$ 23.499
- iPhone Duo de 1 TB: R$ 26.499
- iPhone Duo de 2 TB: R$ 30.999
- Preços nos Estados Unidos
- iPhone Duo de 256 GB: US$ 1.999
- iPhone Duo de 512 GB: US$ 2.199
- iPhone Duo de 1 TB: US$ 2.599
- iPhone Duo de 2 TB: US$ 3.199
Veja também os preços do aparelho nos EUA:
- iPhone Duo (256 GB): US$ 1.999;
- iPhone Duo (512 GB): US$ 2.199;
- iPhone Duo (1 TB): US$ 2.599;
- iPhone Duo (2 TB): US$ 3.199