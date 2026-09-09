O vereador Hélio Silva (Cidadania), presidente da Câmara Municipal de Sumaré, a 48 km de Piracicaba, foi preso na manhã desta quarta-feira (9) durante uma operação das polícias Federal e Militar que investiga uma suposta associação para o tráfico de drogas. Ele também é candidato a Deputado Federal.

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A prisão movimentou a cidade logo nas primeiras horas do dia. Hélio Silva foi alvo de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça dentro da Operação Archimagus.