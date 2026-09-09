O vereador Hélio Silva (Cidadania), presidente da Câmara Municipal de Sumaré, a 48 km de Piracicaba, foi preso na manhã desta quarta-feira (9) durante uma operação das polícias Federal e Militar que investiga uma suposta associação para o tráfico de drogas. Ele também é candidato a Deputado Federal.
LEIA MAIS
- Pai desaparece após visitar filhos e deixar carta em Piracicaba
- VÍDEO: Mais de 500 porções de drogas são destruídas pela Polícia Civil em Piracicaba
A prisão movimentou a cidade logo nas primeiras horas do dia. Hélio Silva foi alvo de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça dentro da Operação Archimagus.
A ofensiva policial também mira outros envolvidos na investigação. Ao todo, são cumpridos dois mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão em Sumaré, Campinas e Vinhedo, no interior de São Paulo, além de Jacutinga, em Minas Gerais.
Segundo as investigações, os alvos estariam ligados a uma possível estrutura responsável pelo financiamento para aquisição de drogas, armazenamento e distribuição de entorpecentes em pontos de tráfico na região de Sumaré.
Os investigadores também apuram se imóveis e empresas teriam sido utilizados na dinâmica investigada.
Entre os endereços vasculhados está uma propriedade rural apontada como possível local de armazenamento de drogas antes da distribuição.
A operação reúne um forte aparato de segurança. Participam das ações o CPI-9, por meio do 10º BAEP, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Campinas, coordenada pela Polícia Federal, além do Gaeco do Ministério Público, COT, GPI e 1º BAEP.