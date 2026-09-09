O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. É o que aponta a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta semana.
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Segundo o levantamento, Lula e Flávio registram 41% das intenções de voto cada um. Outros 13% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo ou que não pretendem votar, enquanto 5% ainda estão indecisos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
O resultado mostra uma mudança em relação à pesquisa anterior, quando Lula aparecia numericamente à frente. No levantamento divulgado no início de setembro, o petista tinha 42%, contra 40% de Flávio. Agora, Lula oscilou para 41%, enquanto o senador passou para 41%.
Lula mantém vantagem no primeiro turno
Apesar do empate em uma eventual segunda etapa, Lula continua na liderança nas simulações de primeiro turno.
O presidente aparece com 36% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 29%. Augusto Cury (Avante) tem 8% e Renan Santos (Missão), 3%.
Em um dos cenários testados pelo instituto, Pablo Marçal aparece com 1% das intenções de voto. O ex-candidato está inelegível.
Os demais nomes avaliados aparecem com percentuais menores, enquanto uma parcela dos eleitores ainda não definiu o voto.
Rejeição é maior entre os dois principais candidatos
A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 55%, maior índice entre os nomes testados. Lula registra 53%.
Os números indicam que os dois principais candidatos concentram índices elevados de rejeição, o que pode tornar decisivo o comportamento dos eleitores que ainda não escolheram um nome ou que afirmam não votar em nenhum dos dois.
Lula vence outros adversários
Além do confronto direto com Flávio Bolsonaro, a Quaest simulou outros possíveis cenários de segundo turno.
Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 41%, ante 38% do adversário. No confronto com Augusto Cury, o presidente registra 39%, enquanto o candidato do Avante tem 35%.
Já contra Renan Santos, Lula soma 42%, contra 37% do adversário. Em todos esses cenários, portanto, o petista aparece numericamente à frente.
Pesquisa
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento possui nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os números mostram um cenário de forte equilíbrio entre Lula e Flávio Bolsonaro para um eventual segundo turno, enquanto a disputa pelo primeiro turno ainda apresenta vantagem do atual presidente.