O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. É o que aponta a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta semana.

VEJA MAIS :

Segundo o levantamento, Lula e Flávio registram 41% das intenções de voto cada um. Outros 13% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo ou que não pretendem votar, enquanto 5% ainda estão indecisos. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.