O Morango Cravejado ganhou força rapidamente nos aplicativos de delivery e registrou um salto de nenhum pedido em julho para 2.495 entregas em agosto pelo aiqfome. O crescimento calculado pela plataforma chegou a 2.836,84% no período, enquanto a quantidade de estabelecimentos que ofereciam o doce alcançou 120 até 1º de setembro.
O valor médio de uma unidade é de R$ 17,41. Entre os dados levantados pelo aplicativo, o Espírito Santo aparece como o estado com maior número de pedidos, e Colatina lidera entre os municípios. A procura também é maior entre mulheres, segundo o levantamento da plataforma.
A expansão ocorreu pouco depois de a sobremesa começar a aparecer com mais frequência nas redes sociais. O movimento acompanha uma nova onda de doces derivados do Morango do Amor, que ganhou enorme popularidade em 2025. No caso do Cravejado, a proposta modifica principalmente a cobertura e aposta em uma apresentação com pedaços crocantes de caramelo.
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Como é feito o Morango Cravejado
A base da sobremesa é o morango fresco envolvido por brigadeiro de chocolate branco. Em seguida, recebe uma camada de chocolate branco e pedaços de caramelo, responsáveis pela textura crocante que diferencia a receita de outras versões do doce. A cobertura fragmentada é justamente uma das principais características da apresentação.
A receita também ganhou variações. Além da versão tradicional, já existem opções com pistache e chocolate ao leite, enquanto algumas confeitarias passaram a comercializar o doce em formato de picolé. A variedade ajuda a adaptar a sobremesa aos diferentes perfis de consumo que surgiram com a popularização da receita.
Nos pedidos registrados pelo aiqfome, o Morango Cravejado aparece acompanhado de outros produtos, principalmente doces e itens de lanchonete. Entre as combinações mais frequentes estão bombom de morango, Morango do Amor, Cookie Kinder e morango com Ninho e Nutella, além de opções como coxinhas e refrigerantes.
Receita
O Morango Cravejado pode ser preparado em casa com uma combinação de morango fresco, brigadeiro branco, chocolate branco e cristais de caramelo. A receita exige atenção principalmente no preparo do caramelo, que precisa atingir o ponto correto para ficar duro e crocante depois de frio.
Ingredientes
- Morangos frescos, uma unidade para cada bombom
- 395 g de leite condensado
- 100 g de creme de leite
- 40 g de leite em pó
- 400 g de açúcar
- 120 ml de água
- 20 ml de vinagre
- 100 g de chocolate branco
Passo a passo
- Prepare o brigadeiro branco
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Misture bem antes de levar ao fogo para evitar que o leite em pó forme grumos. Cozinhe em fogo baixo, mexendo continuamente, até a mistura engrossar e começar a se desprender do fundo da panela. O ponto deve ser firme o suficiente para envolver o morango sem escorrer.
Transfira o brigadeiro para um recipiente e deixe esfriar completamente. Se estiver quente ou muito mole na hora da montagem, ele pode dificultar o processo de modelar a cobertura ao redor da fruta.
- Faça os cristais de caramelo
Para preparar a parte crocante, coloque o açúcar, a água e o vinagre em uma panela. Leve ao fogo e deixe a mistura cozinhar até atingir entre 140 °C e 150 °C, faixa correspondente ao ponto de caramelo duro.
Depois de atingir a temperatura, despeje o caramelo imediatamente sobre um tapete de silicone ou uma superfície forrada com papel-manteiga. Espalhe com cuidado e deixe esfriar até ficar completamente rígido.
Quando estiver duro, quebre o caramelo em pedaços pequenos. Quanto menores forem os fragmentos, mais fácil será distribuí-los pela cobertura do morango.
- Derreta o chocolate branco
Derreta o chocolate branco em banho-maria, mantendo o fogo baixo e mexendo até obter uma mistura lisa e homogênea. É importante evitar que a água do banho-maria entre em contato com o chocolate, pois isso pode alterar sua textura.
Com o chocolate já derretido, misture os pedaços de caramelo até que fiquem distribuídos por toda a preparação. Essa combinação será responsável pelo efeito crocante característico do Morango Cravejado.
- Monte os morangos
Lave e seque muito bem os morangos antes da montagem. A fruta precisa estar completamente seca para facilitar a aderência do brigadeiro e do chocolate.
Pegue uma porção do brigadeiro branco já frio e envolva cada morango, formando uma camada uniforme ao redor da fruta. Depois, utilize um garfo, palito ou outro utensílio para segurar o morango e mergulhá-lo na mistura de chocolate branco com os cristais de caramelo.
Retire o excesso e coloque o bombom sobre uma superfície antiaderente. Espere até que a cobertura endureça completamente antes de servir. O resultado é um morango envolvido por uma camada cremosa de brigadeiro branco e uma casquinha de chocolate com pedaços crocantes de caramelo.