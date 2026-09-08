O Morango Cravejado ganhou força rapidamente nos aplicativos de delivery e registrou um salto de nenhum pedido em julho para 2.495 entregas em agosto pelo aiqfome. O crescimento calculado pela plataforma chegou a 2.836,84% no período, enquanto a quantidade de estabelecimentos que ofereciam o doce alcançou 120 até 1º de setembro.

O valor médio de uma unidade é de R$ 17,41. Entre os dados levantados pelo aplicativo, o Espírito Santo aparece como o estado com maior número de pedidos, e Colatina lidera entre os municípios. A procura também é maior entre mulheres, segundo o levantamento da plataforma.

A expansão ocorreu pouco depois de a sobremesa começar a aparecer com mais frequência nas redes sociais. O movimento acompanha uma nova onda de doces derivados do Morango do Amor, que ganhou enorme popularidade em 2025. No caso do Cravejado, a proposta modifica principalmente a cobertura e aposta em uma apresentação com pedaços crocantes de caramelo.