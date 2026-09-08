A realização do festival é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba.

Festival chega à 19ª edição

O Festival de Circo SP é realizado anualmente com o objetivo de reunir artistas e grupos circenses do Estado e ampliar a circulação dessa produção. A APAA promove o evento desde 2008, quando a primeira edição ocorreu em Limeira.

Ao longo de sua trajetória, o festival também passou por São Paulo e Piracicaba e teve uma edição virtual durante a pandemia. Segundo a organização, o programa já beneficiou mais de 2.500 artistas, técnicos e produtores circenses, envolvidos em mais de 900 espetáculos, oficinas e outras atividades.