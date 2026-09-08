O 19º Festival de Circo SP reuniu mais de 30 mil pessoas em Piracicaba entre os dias 3 e 7 de setembro. Realizado no Engenho Central, o evento teve mais de 100 atividades gratuitas ao longo de cinco dias, com apresentações distribuídas entre três lonas e dois palcos.
A programação reuniu artistas e grupos de diferentes áreas do circo, com números de palhaçaria, acrobacia, malabarismo, contorcionismo, ilusionismo, mímica, sombras, números aéreos, circo-teatro e esquetes cômicos. Também houve apresentações de globo das motos.
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Mais de 3.300 alunos participaram
Nos dias 3 e 4 de setembro, parte das atividades foi destinada a escolas públicas e instituições assistenciais. Ao todo, mais de 3.300 alunos participaram das sessões, que tiveram como proposta ampliar o acesso das crianças à cultura e apresentar diferentes modalidades da arte circense.
Para o público em geral, as atrações foram realizadas nas Lonas Piolin, Pimentinha e Arrelia, além dos demais espaços utilizados durante a programação no Engenho Central.
A realização do festival é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba.
Festival chega à 19ª edição
O Festival de Circo SP é realizado anualmente com o objetivo de reunir artistas e grupos circenses do Estado e ampliar a circulação dessa produção. A APAA promove o evento desde 2008, quando a primeira edição ocorreu em Limeira.
Ao longo de sua trajetória, o festival também passou por São Paulo e Piracicaba e teve uma edição virtual durante a pandemia. Segundo a organização, o programa já beneficiou mais de 2.500 artistas, técnicos e produtores circenses, envolvidos em mais de 900 espetáculos, oficinas e outras atividades.
Além das apresentações, o festival busca aproximar o público da linguagem circense e contribuir para a formação de novas plateias. A iniciativa também pode movimentar artistas locais, estudantes, produtores e comerciantes das cidades que recebem a programação.