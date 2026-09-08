Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (7), na Avenida Miguel Caparros, no bairro Água Branca, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela região, apontada como área de intenso comércio de entorpecentes, quando percebeu um indivíduo com um volume anormal na região da cintura.