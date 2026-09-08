Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (7), na Avenida Miguel Caparros, no bairro Água Branca, em Piracicaba.
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Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela região, apontada como área de intenso comércio de entorpecentes, quando percebeu um indivíduo com um volume anormal na região da cintura.
Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem. Durante a ocorrência, o homem teria confessado que estava vendendo drogas no local.
Na revista, foram apreendidos 80 pinos de cocaína, 16 porções de maconha e R$ 55 em dinheiro.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. O delegado de plantão ratificou a prisão, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.