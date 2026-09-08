08 de setembro de 2026
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TRAGÉDIA

Morte da esposa leva PM à prisão por suspeita de feminicídio

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Instagram: Vinícius Costa
Policial militar foi preso suspeito de feminicídio após a esposa ser encontrada morta dentro de casa, em Embu das Artes (SP).
Policial militar foi preso suspeito de feminicídio após a esposa ser encontrada morta dentro de casa, em Embu das Artes (SP).

Um policial militar foi preso suspeito de feminicídio após a morte da própria esposa em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A vítima foi encontrada morta dentro da residência onde o casal vivia.

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Policial acionou a corporação

De acordo com as informações divulgadas pela Agência Brasil, o próprio policial, identificado como Vinícius Costa Silva, acionou a Polícia Militar e relatou ter encontrado a mulher morta. Durante o atendimento da ocorrência, os agentes passaram a considerar a possibilidade de que o caso se tratasse de feminicídio.

O policial foi detido e encaminhado para as providências legais. A vítima foi identificada como Larissa Vinícius.

Investigação apura circunstâncias

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da morte e reunir elementos para determinar a dinâmica do crime e a eventual responsabilidade do suspeito.

As autoridades devem analisar as evidências encontradas no local e demais informações relacionadas ao caso para esclarecer o que ocorreu dentro da residência.

Caso será investigado

O caso ocorre em meio à preocupação das autoridades com os índices de violência contra as mulheres no país. O feminicídio é caracterizado pela morte de uma mulher em razão da condição do sexo feminino, geralmente relacionada à violência doméstica e familiar ou ao menosprezo e discriminação contra a mulher.

As investigações continuam para esclarecer a dinâmica da morte e as circunstâncias que levaram à prisão do policial.

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