Um policial militar foi preso suspeito de feminicídio após a morte da própria esposa em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A vítima foi encontrada morta dentro da residência onde o casal vivia.

De acordo com as informações divulgadas pela Agência Brasil, o próprio policial, identificado como Vinícius Costa Silva, acionou a Polícia Militar e relatou ter encontrado a mulher morta. Durante o atendimento da ocorrência, os agentes passaram a considerar a possibilidade de que o caso se tratasse de feminicídio.

O policial foi detido e encaminhado para as providências legais. A vítima foi identificada como Larissa Vinícius.

Investigação apura circunstâncias