07 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Grávida se fere após ônibus pegar fogo na SP 330

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O ônibus foi totalmente destruído pelas chamas.
O ônibus foi totalmente destruído pelas chamas.

  Um ônibus pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (7), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na região de Piracicaba. Uma mulher grávida ficou levemente ferida durante a retirada dos passageiros.

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Segundo as informações, o veículo apresentou uma pane mecânica por volta das 5h, na altura do km 136. Ao perceber o início do incêndio, o motorista agiu rapidamente e conseguiu retirar os passageiros antes que as chamas tomassem o coletivo.

Durante a movimentação para deixar o ônibus, a passageira grávida sofreu ferimentos leves. Ela foi atendida pelas equipes de socorro, mas recusou o transporte para um hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no combate às chamas, com apoio das equipes da concessionária responsável pela rodovia.

Após o incêndio ser controlado, os profissionais permaneceram no local para garantir a segurança e o atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada. A ocorrência teve acionamento da perícia, e as causas do incêndio serão investigadas.

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