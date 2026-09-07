Um ônibus pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (7), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na região de Piracicaba. Uma mulher grávida ficou levemente ferida durante a retirada dos passageiros.

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Segundo as informações, o veículo apresentou uma pane mecânica por volta das 5h, na altura do km 136. Ao perceber o início do incêndio, o motorista agiu rapidamente e conseguiu retirar os passageiros antes que as chamas tomassem o coletivo.