O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir de terça-feira, 08/09, 232 vagas de emprego distribuídas em 70 cargos. As oportunidades são para atuação em empresas do município e contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários de até R$ 4.500.
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Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 30 oportunidades; auxiliar de logística, exclusiva para pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados do INSS, com 15 vagas; ajudante de produção, auxiliar de cozinha, cozinheiro, maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro, com 10 vagas cada; e garçom, com oito oportunidades.
Também há vagas para operador de caixa, vendedor(a) de comércio varejista, auxiliar de sushiman, barman, auxiliar de laboratório, serralheiro, soldador e sushiman, entre outras funções.
Entre os maiores salários estão os de mecânico diesel, com R$ 4.500; pintor de obras, com R$ 4.200; caldeireiro, com R$ 3.914; assistente técnico de vendas, com R$ 3.800; e mecânico de refrigeração, com R$ 3.674,71.
Há ainda oportunidades que não exigem experiência, como ajudante de produção, ajudante geral, assistente de vendas, consultor de intercâmbio, expedidor, operador de caixa, pedreiro, vendedor e vendedor de comércio varejista, entre outras.
PAINEL DE VAGAS
Mais informações sobre as vagas que estão disponíveis podem ser consultadas no Painel de Vagas, disponível no site da Prefeitura: piracicaba.sp.gov.br/servicos/painel-de-vagas/. As vagas ficam disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes.
Os candidatos devem manter seus dados atualizados e verificar atentamente os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.
O CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. Mais informações pelo WhatsApp (19) 3437-2221, ou pelo telefone (19) 3431-8500.