O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir de terça-feira, 08/09, 232 vagas de emprego distribuídas em 70 cargos. As oportunidades são para atuação em empresas do município e contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, com salários de até R$ 4.500.

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Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 30 oportunidades; auxiliar de logística, exclusiva para pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados do INSS, com 15 vagas; ajudante de produção, auxiliar de cozinha, cozinheiro, maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro, com 10 vagas cada; e garçom, com oito oportunidades.