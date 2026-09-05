Uma sauna para receber dinheiro vivo e até “lavar” dinheiro. Essa foi a ideia citada pelo ex-diretor-geral da Administração Tributária de São Paulo, André Weiss, em uma conversa gravada durante um almoço com fiscais da Fazenda.

A fala virou uma das provas analisadas pelo Ministério Público de São Paulo na investigação de um suposto esquema de corrupção envolvendo servidores e a liberação de créditos tributários.

No áudio, Weiss fala abertamente sobre a possibilidade de comprar uma sauna em São Paulo.