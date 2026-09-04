Para o eleitor, Pugliesi recomenda atenção aos detalhes antes de consumir ou compartilhar conteúdos produzidos ou modificados por inteligência artificial. “A recomendação que a gente está passando para todos os eleitores é, na hora que for consumir esse tipo de material, prestar muita atenção em detalhes”, afirmou. Entre os sinais estão os dedos das mãos, a sincronização dos lábios, o movimento dos olhos em relação à respiração e eventuais marcas d’água digitais.

A facilidade para produzir conteúdos falsos também exige uma mudança na forma de monitoramento. Segundo Pugliesi, o mercado precisa deixar de atuar apenas depois que uma denúncia chega. “O grande desafio do mercado nesse momento é sair de uma gestão reativa, aonde você recebe denúncias, vai atrás da informação para ver a veracidade e toma as atitudes cabíveis em relação a isso, para uma gestão proativa”, explicou. Essa atuação envolveria a varredura de redes sociais e conteúdos antes que eles ganhem grande alcance.

Candidatos e partidos também têm papel importante nesse processo. Para o especialista, eles precisam acompanhar não apenas aquilo que produzem, mas também o que é divulgado sobre eles. “A recomendação entre os candidatos é checar as fontes de informação, eles mesmos fazerem um trabalho proativo para ver o que está sendo divulgado e não simplesmente fazer as divulgações”, disse. Ele também defende a criação de uma base de conteúdos autênticos sobre candidatos e partidos, que possa servir de referência para identificar possíveis fraudes.