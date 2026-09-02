02 de setembro de 2026
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DIA DE DECISÃO

Santos encara Palmeiras em busca de reação na Copa do Brasil

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Cuca e Abel Ferreira se enfrentam à beira do campo no clássico decisivo entre Santos e Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Cuca e Abel Ferreira se enfrentam à beira do campo no clássico decisivo entre Santos e Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto vale uma vaga na semifinal da competição.

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No primeiro duelo, disputado na semana passada, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e abriu uma vantagem importante para a partida decisiva. Com o resultado, o Santos precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso consiga uma vitória por quatro ou mais gols, o Peixe garante a classificação direta.

Santos busca reação em casa

O time comandado por Cuca chega ao confronto motivado pela vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou um longo tabu do Santos contra o rival na competição e deu confiança à equipe para o duelo decisivo.

Para tentar a virada, o Santos contará com Neymar, que foi relacionado para a partida. O atacante não participou do jogo de ida, mas voltou ao time no clássico contra o Corinthians.

A torcida santista também promete fazer uma grande festa na Vila Belmiro. Os ingressos para o confronto foram esgotados.

Palmeiras defende vantagem

O Palmeiras chega ao litoral paulista com uma situação mais confortável. Depois de construir a vantagem de 3 a 0 no primeiro jogo, o time de Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançar à semifinal.

Apesar da vantagem, a comissão técnica decidiu não poupar os principais jogadores para o clássico. O Verdão vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol pelo Brasileirão e busca confirmar a classificação na Copa do Brasil.

O vencedor do confronto enfrentará na semifinal o classificado entre Vasco e Vitória.

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