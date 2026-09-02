Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto vale uma vaga na semifinal da competição.

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No primeiro duelo, disputado na semana passada, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e abriu uma vantagem importante para a partida decisiva. Com o resultado, o Santos precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso consiga uma vitória por quatro ou mais gols, o Peixe garante a classificação direta.