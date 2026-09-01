Quem vive junto, mas nunca oficializou o casamento, pode ser afetado por mudanças nas regras de herança que estão sendo discutidas no Senado. A proposta faz parte de um projeto que pretende atualizar o Código Civil e altera pontos importantes sobre a divisão dos bens depois da morte de uma pessoa.

Mas é importante deixar claro: a mudança ainda não foi aprovada. O projeto continua em discussão e pode sofrer alterações antes de ser votado. Por isso, não é correto dizer que quem vive em união estável vai automaticamente perder o direito à herança. O que existe hoje é uma discussão sobre como esse direito deve funcionar no futuro.

A proposta original muda a posição de cônjuges e companheiros nas regras de herança. Atualmente, o companheiro tem direitos reconhecidos pela Justiça e, em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode haver diferença entre casamento e união estável nas regras de sucessão. Com isso, as regras usadas para o casamento também passaram a ser aplicadas aos companheiros em determinadas situações.