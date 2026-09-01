A Polícia Federal encontrou mensagens que indicam que Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, procurou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para saber se corria risco de ser preso e se deveria deixar o Brasil. O contato ocorreu em 15 de novembro de 2025, dois dias antes de o empresário ser detido enquanto tentava embarcar em um avião particular com destino a Dubai.

Segundo o material obtido pela PF, Vorcaro demonstrava preocupação com uma possível ordem de prisão e buscava informações sobre quando ela poderia ocorrer. Nas mensagens, ele também questionava se a medida partiria novamente do juiz Ricardo e perguntava se Gabriel Galípolo, então presidente do Banco Central, tinha conhecimento da situação. O empresário ainda buscava saber se seria possível tomar alguma providência.

No dia seguinte, Vorcaro voltou a procurar Moraes para questionar sobre a possibilidade de uma prisão ocorrer na manhã seguinte. A PF, porém, não conseguiu recuperar as eventuais respostas do ministro. De acordo com a investigação, as conversas eram registradas por meio de capturas de tela de textos escritos no aplicativo de notas do celular e encaminhadas em mensagens com visualização única.