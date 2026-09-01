A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o magistrado foi consultado antes da assinatura de um contrato entre seu escritório e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

O acordo previa o pagamento de R$ 131 milhões ao longo de três anos, conforme informações divulgadas sobre o documento. Em manifestação, Viviane afirmou que a consulta ocorreu por meio do setor de compliance de seu escritório, para verificar se havia algum impedimento legal relacionado à contratação.

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O que diz a advogada