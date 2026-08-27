Se as roupas saem da máquina com um cheiro estranho mesmo depois de um ciclo completo, o problema pode estar no próprio eletrodoméstico. Restos de detergente e amaciante, umidade e sujeira podem permanecer em diferentes partes da lavadora e favorecer o aparecimento de mofo e odores desagradáveis. Por isso, limpar apenas o tambor visível nem sempre resolve a situação.
A manutenção precisa incluir áreas que costumam passar despercebidas, como a gaveta de produtos, a borracha de vedação das máquinas frontais, o filtro e os pontos onde água e resíduos permanecem após a lavagem. Em modelos de alta eficiência, que utilizam menos água, o acúmulo de resíduos também pode contribuir para o surgimento de odores. Fabricantes recomendam ciclos específicos de limpeza e cuidados periódicos para evitar esse problema.
O vinagre branco aparece com frequência nas dicas caseiras de limpeza, principalmente por sua acidez e capacidade de ajudar na remoção de determinados depósitos. Porém, não é correto tratá-lo como uma solução universal para todas as máquinas. A Whirlpool alerta que o contato frequente do produto com componentes internos de borracha pode provocar desgaste, enquanto orientações da LG permitem usos pontuais em determinadas áreas e procedimentos. Por isso, o manual do aparelho deve ser a referência antes de qualquer aplicação.
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Saiba quais partes precisam de limpeza e como evitar problemas
A gaveta de detergente é uma das primeiras áreas que merece atenção. Quando restos de sabão e amaciante ficam acumulados, a umidade cria um ambiente favorável para sujeira e mofo. O compartimento pode ser retirado, quando o modelo permitir, e lavado separadamente com água morna e uma escova macia. A orientação de fabricantes também inclui a limpeza dos pontos internos da gaveta, onde resíduos podem ficar escondidos.
A borracha de vedação também exige cuidado, especialmente nas lavadoras de abertura frontal. A dobra pode reter água, fiapos e sujeira, formando uma região propícia ao aparecimento de mofo. Um pano limpo e úmido ajuda na manutenção, e a área deve permanecer seca depois da limpeza. O filtro, quando acessível no modelo, também precisa ser verificado para retirar fiapos e pequenos objetos que possam prejudicar a drenagem; antes de mexer nele, a máquina deve ser desligada e o procedimento indicado pelo fabricante deve ser seguido.
Para a limpeza do tambor, a opção mais segura é utilizar o ciclo de limpeza da própria lavadora ou um produto desenvolvido especificamente para esse fim, sempre respeitando as instruções do fabricante. A frequência também varia conforme o equipamento e o uso, mas uma manutenção periódica ajuda a prevenir odores e acúmulo de resíduos. Se o cheiro persistir mesmo depois da limpeza, o problema pode exigir uma avaliação técnica, principalmente quando há acúmulo intenso de mofo ou sujeira em áreas internas que não ficam acessíveis ao consumidor.