Se as roupas saem da máquina com um cheiro estranho mesmo depois de um ciclo completo, o problema pode estar no próprio eletrodoméstico. Restos de detergente e amaciante, umidade e sujeira podem permanecer em diferentes partes da lavadora e favorecer o aparecimento de mofo e odores desagradáveis. Por isso, limpar apenas o tambor visível nem sempre resolve a situação.

A manutenção precisa incluir áreas que costumam passar despercebidas, como a gaveta de produtos, a borracha de vedação das máquinas frontais, o filtro e os pontos onde água e resíduos permanecem após a lavagem. Em modelos de alta eficiência, que utilizam menos água, o acúmulo de resíduos também pode contribuir para o surgimento de odores. Fabricantes recomendam ciclos específicos de limpeza e cuidados periódicos para evitar esse problema.

O vinagre branco aparece com frequência nas dicas caseiras de limpeza, principalmente por sua acidez e capacidade de ajudar na remoção de determinados depósitos. Porém, não é correto tratá-lo como uma solução universal para todas as máquinas. A Whirlpool alerta que o contato frequente do produto com componentes internos de borracha pode provocar desgaste, enquanto orientações da LG permitem usos pontuais em determinadas áreas e procedimentos. Por isso, o manual do aparelho deve ser a referência antes de qualquer aplicação.