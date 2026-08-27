27 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DICAS

Vinagre ajuda a limpar a máquina de lavar? Veja os cuidados

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Magnific
O mau cheiro nas roupas pode ser sinal de resíduos acumulados em partes escondidas da máquina de lavar.
O mau cheiro nas roupas pode ser sinal de resíduos acumulados em partes escondidas da máquina de lavar.

Se as roupas saem da máquina com um cheiro estranho mesmo depois de um ciclo completo, o problema pode estar no próprio eletrodoméstico. Restos de detergente e amaciante, umidade e sujeira podem permanecer em diferentes partes da lavadora e favorecer o aparecimento de mofo e odores desagradáveis. Por isso, limpar apenas o tambor visível nem sempre resolve a situação.

A manutenção precisa incluir áreas que costumam passar despercebidas, como a gaveta de produtos, a borracha de vedação das máquinas frontais, o filtro e os pontos onde água e resíduos permanecem após a lavagem. Em modelos de alta eficiência, que utilizam menos água, o acúmulo de resíduos também pode contribuir para o surgimento de odores. Fabricantes recomendam ciclos específicos de limpeza e cuidados periódicos para evitar esse problema.

O vinagre branco aparece com frequência nas dicas caseiras de limpeza, principalmente por sua acidez e capacidade de ajudar na remoção de determinados depósitos. Porém, não é correto tratá-lo como uma solução universal para todas as máquinas. A Whirlpool alerta que o contato frequente do produto com componentes internos de borracha pode provocar desgaste, enquanto orientações da LG permitem usos pontuais em determinadas áreas e procedimentos. Por isso, o manual do aparelho deve ser a referência antes de qualquer aplicação.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Saiba quais partes precisam de limpeza e como evitar problemas

A gaveta de detergente é uma das primeiras áreas que merece atenção. Quando restos de sabão e amaciante ficam acumulados, a umidade cria um ambiente favorável para sujeira e mofo. O compartimento pode ser retirado, quando o modelo permitir, e lavado separadamente com água morna e uma escova macia. A orientação de fabricantes também inclui a limpeza dos pontos internos da gaveta, onde resíduos podem ficar escondidos.

A borracha de vedação também exige cuidado, especialmente nas lavadoras de abertura frontal. A dobra pode reter água, fiapos e sujeira, formando uma região propícia ao aparecimento de mofo. Um pano limpo e úmido ajuda na manutenção, e a área deve permanecer seca depois da limpeza. O filtro, quando acessível no modelo, também precisa ser verificado para retirar fiapos e pequenos objetos que possam prejudicar a drenagem; antes de mexer nele, a máquina deve ser desligada e o procedimento indicado pelo fabricante deve ser seguido.

Para a limpeza do tambor, a opção mais segura é utilizar o ciclo de limpeza da própria lavadora ou um produto desenvolvido especificamente para esse fim, sempre respeitando as instruções do fabricante. A frequência também varia conforme o equipamento e o uso, mas uma manutenção periódica ajuda a prevenir odores e acúmulo de resíduos. Se o cheiro persistir mesmo depois da limpeza, o problema pode exigir uma avaliação técnica, principalmente quando há acúmulo intenso de mofo ou sujeira em áreas internas que não ficam acessíveis ao consumidor.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários