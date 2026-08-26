Uma enchente e um deslizamento de terra atingiram a região de fronteira entre o Nepal e o Tibete nesta quarta-feira (26). O desastre deixou ao menos 95 mortos e cerca de 400 desaparecidos, segundo informações divulgadas por autoridades locais e pela imprensa internacional. Aldeias foram atingidas, enquanto estradas, redes de comunicação e o fornecimento de energia elétrica sofreram danos.

A inundação ocorreu na região de Rasuwa, ao norte de Katmandu, capital do Nepal. Informações iniciais apontam que um terremoto teria provocado uma avalanche na região do Himalaia. A massa de neve e gelo teria chegado ao rio Bhote Koshi, elevando o volume da água e causando a inundação.

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