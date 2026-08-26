Colocar o celular com a tela voltada para baixo sobre a mesa pode parecer apenas uma mania, mas o hábito pode trazer benefícios para a concentração, a privacidade e até para a conservação do aparelho.
Além de reduzir a quantidade de estímulos visuais durante uma conversa, deixar o smartphone dessa maneira pode dificultar que outras pessoas visualizem mensagens e notificações recebidas. Dependendo do modelo e das configurações ativadas, também pode diminuir o número de vezes em que a tela é acionada.
Menos distrações durante o dia
Uma das principais vantagens de esconder a tela é diminuir os estímulos provocados pelas notificações.
Mesmo sem pegar o celular, ver a tela acender ou observar uma mensagem chegando pode interromper a atenção durante o trabalho, os estudos ou uma conversa.
Uma pesquisa da Universidade do Texas, em Austin, investigou os efeitos da presença do smartphone sobre a capacidade de concentração. A remoção de estímulos relacionados ao aparelho pode ajudar a reduzir distrações e preservar o foco.
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Mais privacidade em ambientes públicos
Deixar o celular virado para baixo também pode ser uma medida simples de privacidade.
Com a tela escondida, pessoas próximas têm menos chances de visualizar o conteúdo de notificações, nomes de contatos, mensagens ou informações sobre quem está fazendo uma ligação.
O cuidado pode ser especialmente útil em locais compartilhados, como escritórios, restaurantes, salas de aula e transportes.
Pode ajudar a preservar a bateria
Outro possível benefício está relacionado ao consumo de energia.
Sempre que uma notificação aciona a tela, o aparelho utiliza energia para iluminar o painel. Em celulares configurados para ativar o visor a cada alerta, reduzir essas ativações pode contribuir para diminuir o consumo ao longo do dia.
O impacto, porém, varia conforme o modelo do smartphone e as configurações utilizadas. Recursos como tela sempre ativa, notificações e gestos para despertar o aparelho também influenciam no gasto de bateria.
Celular escondido pode melhorar as conversas
A posição do aparelho também pode transmitir uma mensagem durante uma interação presencial.
Manter a tela fora do campo de visão reduz a tentação de acompanhar notificações enquanto outra pessoa está falando. Pesquisas sobre a presença de smartphones em interações sociais apontam que o aparelho pode afetar a qualidade percebida das conversas mesmo quando não está sendo utilizado.
Por isso, guardar o celular ou deixá-lo com a tela voltada para baixo pode ser uma maneira simples de demonstrar atenção ao interlocutor.
Cuidado com as câmeras e a superfície
Existe, porém, um detalhe importante: virar o celular para baixo não é necessariamente a melhor opção para todos os aparelhos.
Em modelos com câmeras traseiras que ficam bastante elevadas em relação à tampa, apoiar o smartphone diretamente sobre uma superfície áspera pode provocar atrito nas lentes.
Nesse caso, uma capa adequada ou uma superfície limpa e macia oferece proteção mais eficiente. O ideal é evitar colocar o aparelho sobre materiais que possam riscar o vidro.
E a vida útil da tela?
Reduzir a quantidade de vezes que o visor é ativado também pode diminuir o uso do painel ao longo do tempo.
Em telas OLED e AMOLED, os pixels emitem a própria luz e podem sofrer desgaste progressivo. A intensidade desse processo depende de fatores como brilho, tempo de uso e conteúdo exibido.
Isso significa que evitar ativações desnecessárias pode contribuir para preservar o aparelho, embora não seja possível afirmar que simplesmente deixar o celular virado para baixo evitará o desgaste da tela.
Um hábito simples, mas com vários efeitos
Virar o smartphone sobre a mesa não é uma solução para todos os problemas, mas pode ser uma mudança simples na rotina.
O hábito pode ajudar principalmente a reduzir distrações, proteger a privacidade e evitar ativações desnecessárias da tela. Para preservar fisicamente o aparelho, entretanto, também é importante escolher uma superfície adequada e utilizar acessórios de proteção.