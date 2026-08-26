Colocar o celular com a tela voltada para baixo sobre a mesa pode parecer apenas uma mania, mas o hábito pode trazer benefícios para a concentração, a privacidade e até para a conservação do aparelho.

Além de reduzir a quantidade de estímulos visuais durante uma conversa, deixar o smartphone dessa maneira pode dificultar que outras pessoas visualizem mensagens e notificações recebidas. Dependendo do modelo e das configurações ativadas, também pode diminuir o número de vezes em que a tela é acionada.

Menos distrações durante o dia

Uma das principais vantagens de esconder a tela é diminuir os estímulos provocados pelas notificações.