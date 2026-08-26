Brasileiros com 60 anos ou mais poderão ter direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de carros novos. A medida está prevista no Projeto de Lei 2.937/2020, que ainda tramita no Congresso Nacional.

VEJA MAIS :

Caso seja aprovado, o benefício poderá representar uma redução significativa no valor do veículo. A economia total pode chegar à faixa de 30% quando a isenção do IPI for combinada com descontos e condições comerciais oferecidas por montadoras e concessionárias. O percentual, porém, não é garantido pelo projeto e dependerá do modelo escolhido e da negociação.