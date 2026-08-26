26 de agosto de 2026
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PROPOSTA

Projeto prevê isenção para idosos na compra de carro novo; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
Projeto em tramitação no Congresso prevê isenção de IPI para pessoas com 60 anos ou mais na compra de carro novo fabricado no Brasil.
Projeto em tramitação no Congresso prevê isenção de IPI para pessoas com 60 anos ou mais na compra de carro novo fabricado no Brasil.

Brasileiros com 60 anos ou mais poderão ter direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de carros novos. A medida está prevista no Projeto de Lei 2.937/2020, que ainda tramita no Congresso Nacional.

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Caso seja aprovado, o benefício poderá representar uma redução significativa no valor do veículo. A economia total pode chegar à faixa de 30% quando a isenção do IPI for combinada com descontos e condições comerciais oferecidas por montadoras e concessionárias. O percentual, porém, não é garantido pelo projeto e dependerá do modelo escolhido e da negociação.

Quem poderá ter direito ao benefício?

O texto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa estabelece que pessoas com 60 anos ou mais poderão solicitar a isenção.

A proposta contempla veículos novos de passageiros produzidos no Brasil. Entre os critérios previstos estão motor de até 2.000 cilindradas, pelo menos quatro portas e modelos movidos a combustível renovável, híbridos ou elétricos.

O benefício poderá ser utilizado uma vez a cada cinco anos pelo mesmo beneficiário.

Desconto de 30% não é garantido

Apesar da possibilidade de economia de até 30%, o projeto garante diretamente apenas a isenção do IPI.

O percentual final de desconto dependerá da carga tributária do veículo, do modelo escolhido e das condições comerciais oferecidas pelas empresas. Promoções, bônus de fábrica e descontos concedidos pelas concessionárias poderão aumentar a economia.

Por isso, não significa que todos os idosos terão automaticamente 30% de desconto na compra de um carro.

Quais veículos poderão ser incluídos?

Pela proposta atual, poderão receber o benefício veículos que atendam a critérios como:

  • Serem novos;
  • Serem fabricados no Brasil;
  • Terem motor de até 2.000 cilindradas;
  • Possuírem pelo menos quatro portas;
  • Serem flex, híbridos, elétricos ou movidos a combustível de origem renovável.

Os critérios relacionados ao valor máximo dos veículos ainda podem sofrer alterações durante a tramitação.

Carros importados ficam de fora

O texto concentra a isenção nos veículos produzidos no Brasil. Dessa forma, carros importados não estão incluídos na proposta atualmente em análise. A medida também busca estimular a indústria automobilística nacional.

Receita Federal deverá analisar os pedidos

Caso o projeto seja aprovado, a Receita Federal deverá participar do processo de concessão do benefício, verificando se o comprador atende aos requisitos estabelecidos.

Assim, completar 60 anos não significará que o desconto será aplicado automaticamente na concessionária. Será necessário cumprir um procedimento específico, que deverá ser regulamentado caso a proposta seja transformada em lei.

Atualmente, pessoas com 60 anos ou mais não possuem isenção de IPI para comprar veículos apenas por causa da idade.

Venda do veículo terá restrições

O projeto também prevê regras para impedir que o benefício seja utilizado para compra de veículos destinados à revenda.

Caso o proprietário venda ou transfira o automóvel para alguém que não tenha direito à isenção dentro do período estabelecido, poderá ser obrigado a pagar o imposto que deixou de recolher.

Em casos de fraude ou descumprimento das regras, também poderão ser aplicados juros e multas.

Projeto ainda precisa avançar no Congresso

O PL 2.937/2020 foi apresentado na Câmara dos Deputados em 2020 e já passou pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que aprovou um substitutivo.

Atualmente, a proposta está em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Depois, ainda deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Se for aprovado na Câmara, o texto seguirá para o Senado. Caso também seja aprovado pelos senadores, poderá ser encaminhado para sanção presidencial.

Quando o benefício começa a valer?

Ainda não há uma data definida para o início da isenção. A medida não está valendo atualmente, e idosos não podem solicitar o benefício com base apenas no projeto de lei.

Se o Congresso aprovar a proposta e ela for sancionada, a nova regra deverá entrar em vigor conforme o prazo estabelecido no texto final. Até lá, a compra de um carro novo por uma pessoa com 60 anos ou mais continua seguindo as regras atuais de tributação.

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