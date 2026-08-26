O uso de bicicletas elétricas e motorizadas por crianças e adolescentes poderá ter novas restrições no Brasil. O Projeto de Lei 4.920/2025, em análise na Câmara dos Deputados, estabelece idade mínima de 15 anos para conduzir esses veículos e prevê penalidades para pais ou responsáveis que permitirem a utilização por menores.

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Caso o texto seja aprovado com a redação atual e entre em vigor, pessoas com 14 anos ou menos ficarão impedidas de conduzir bicicletas elétricas e motorizadas em vias públicas.