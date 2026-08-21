A noite foi de terror no Assentamento Rosa de Saron, em São Pedro, na região de Piracicaba.

Por volta das 18h55 desta quarta-feira (20), a Polícia Militar foi chamada para uma ocorrência de violência doméstica. Quando a viatura chegou, encontrou a vítima, em desespero. Ela contou que foi agredida pelo próprio marido com dois socos no seio.

Não parou aí. O indivíduo ainda disse que tinha uma arma de fogo dentro da casa A PM tirou a mulher e as crianças correndo do imóvel com medo de um feminicídio.