A noite foi de terror no Assentamento Rosa de Saron, em São Pedro, na região de Piracicaba.
Por volta das 18h55 desta quarta-feira (20), a Polícia Militar foi chamada para uma ocorrência de violência doméstica. Quando a viatura chegou, encontrou a vítima, em desespero. Ela contou que foi agredida pelo próprio marido com dois socos no seio.
Não parou aí. O indivíduo ainda disse que tinha uma arma de fogo dentro da casa A PM tirou a mulher e as crianças correndo do imóvel com medo de um feminicídio.
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O homem tentou fugir para dentro de um dos quartos, mas a guarnição VTR-004 - Equipe A, entrou atrás. Ele resistiu. Foi preciso uso de força moderada e técnica de imobilização.
Na busca dentro da casa, os policiais acharam o que ele chamava de arma: 01 simulacro de pistola. Era de brinquedo, mas o medo que colocou na vítima era real.
Testemunhas relataram que ele também ameaçou sei vizinho de morte, dizendo que ia *"passar o carro por cima dele", e depois deu uma *paulada no braço da vítima. Outras duas pessoas também foram ameaçadas.
O homem foi apresentado na Delegacia de Piracicaba às 00h50 desta quinta-feira e ficou à disposição da justiça.