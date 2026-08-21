21 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Briga entre colegas termina com tiros e feridos graves

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
A Polícia Militar atendeu a ocorrência.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

 Uma briga entre colegas terminou em violência e uma sequência de disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira (20), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba. Dois homens foram baleados e ficaram em estado gravíssimo.

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Segundo as primeiras informações, um homem de 23 anos teria chegado ao local e efetuado disparos contra dois homens que estavam na via. Após os tiros, o suspeito fugiu e, até o momento, não havia sido localizado.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM após receber informações sobre disparos de arma de fogo e duas pessoas feridas.

Quando os policiais chegaram ao endereço, as vítimas já estavam recebendo os primeiros atendimentos de uma equipe de emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e prestou socorro no local.

Os dois homens foram encaminhados ao Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba, em estado gravíssimo, onde permanecem sob cuidados médicos.

A motivação da briga e as circunstâncias que levaram aos disparos ainda serão investigadas. A Polícia Militar realiza buscas na tentativa de localizar o suspeito.

O caso será investigado pelas autoridades policiais.

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