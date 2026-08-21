Uma briga entre colegas terminou em violência e uma sequência de disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira (20), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba. Dois homens foram baleados e ficaram em estado gravíssimo.

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Segundo as primeiras informações, um homem de 23 anos teria chegado ao local e efetuado disparos contra dois homens que estavam na via. Após os tiros, o suspeito fugiu e, até o momento, não havia sido localizado.