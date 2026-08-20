O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os municípios não podem estabelecer alíquotas maiores de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) com base exclusivamente na área construída dos imóveis. A decisão foi tomada por unanimidade e considera inconstitucional usar a metragem da propriedade, isoladamente, como critério para aumentar a alíquota do imposto.

O julgamento teve origem em uma lei do município de Chapecó (SC), que estabelecia uma alíquota de 1% de IPTU para imóveis com área construída superior a 400 metros quadrados. A regra foi questionada na Justiça e considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Com a decisão, a alíquota aplicada aos imóveis atingidos pela regra deveria ser reduzida para 0,5%, além da devolução dos valores que eventualmente tenham sido pagos a mais pelos proprietários. O município recorreu ao STF e argumentou que imóveis maiores representariam uma utilização mais intensa do solo urbano e, por isso, poderiam justificar uma tributação mais elevada.