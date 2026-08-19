19 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Corpo de mulher é encontrado em canavial

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A mulher de 36 anos foi encontrada morta em um canavial.
A mulher de 36 anos foi encontrada morta em um canavial.

  A Polícia Civil identificou uma mulher de 36 anos encontrada morta em uma área de cultivo de cana-de-açúcar, nesta quarta-feira (19) nas proximidades do Loteamento Jardim Florido, em Capivari, na região de Piracicaba.

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Segundo a polícia, o corpo apresentava indícios de que a vítima foi alvo de um crime violento. A localização ocorreu em uma região de canavial, e o caso passou a ser investigado como homicídio.

A Polícia Civil iniciou os trabalhos para esclarecer as circunstâncias da morte, identificar a autoria e localizar os responsáveis pelo crime. Familiares da vítima também foram localizados e comunicados sobre o ocorrido.

Por se tratar de uma investigação em andamento, a polícia informou que detalhes sobre o caso serão divulgados posteriormente, para não comprometer o andamento das diligências.

As equipes trabalham para reunir informações que possam ajudar a esclarecer como a mulher foi morta e quem está por trás do crime.

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