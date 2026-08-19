A Polícia Civil identificou uma mulher de 36 anos encontrada morta em uma área de cultivo de cana-de-açúcar, nesta quarta-feira (19) nas proximidades do Loteamento Jardim Florido, em Capivari, na região de Piracicaba.

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Segundo a polícia, o corpo apresentava indícios de que a vítima foi alvo de um crime violento. A localização ocorreu em uma região de canavial, e o caso passou a ser investigado como homicídio.