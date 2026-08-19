A Polícia Civil identificou uma mulher de 36 anos encontrada morta em uma área de cultivo de cana-de-açúcar, nesta quarta-feira (19) nas proximidades do Loteamento Jardim Florido, em Capivari, na região de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Identificado jovem motociclista que morreu em Piracicaba
- Mais de 11 kg de drogas são "pegos" no Planalto em Piracicaba
Segundo a polícia, o corpo apresentava indícios de que a vítima foi alvo de um crime violento. A localização ocorreu em uma região de canavial, e o caso passou a ser investigado como homicídio.
A Polícia Civil iniciou os trabalhos para esclarecer as circunstâncias da morte, identificar a autoria e localizar os responsáveis pelo crime. Familiares da vítima também foram localizados e comunicados sobre o ocorrido.
Por se tratar de uma investigação em andamento, a polícia informou que detalhes sobre o caso serão divulgados posteriormente, para não comprometer o andamento das diligências.
As equipes trabalham para reunir informações que possam ajudar a esclarecer como a mulher foi morta e quem está por trás do crime.