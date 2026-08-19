O TikTok está desenvolvendo uma ferramenta que poderá permitir o envio de dinheiro entre usuários diretamente pelas mensagens privadas. A novidade ainda não está disponível e também não entrou em fase de testes, mas referências encontradas no código da versão do aplicativo para iPhone nos Estados Unidos indicam que a plataforma avalia incorporar transferências financeiras à experiência de conversa.
A proposta prevê o uso do TikTok Pay, sistema de pagamentos da empresa que atualmente opera no Vietnã, na Malásia e na Tailândia, principalmente para transações realizadas dentro do TikTok Shop. Pelo funcionamento sugerido no código, quem receber um pagamento poderá aceitá-lo pelo próprio aplicativo antes do término de um prazo, enquanto quem enviar o valor poderá acompanhar o andamento da operação por notificações ou pela caixa de entrada.
O recurso também poderá permitir que o usuário acrescente uma mensagem ao dinheiro enviado, aproximando a experiência de serviços que já oferecem pagamentos entre pessoas. Ainda não existe confirmação de quando ou se a ferramenta será lançada. Por isso, usuários de outros mercados, incluindo o Brasil, não devem considerar a transferência por mensagens como uma função atualmente disponível.
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Estratégia financeira
A possível novidade faz parte de um movimento maior da ByteDance, controladora do TikTok, para expandir o uso de serviços financeiros dentro de seu ecossistema. Além das compras no TikTok Shop, a plataforma movimenta dinheiro por meio da venda de moedas virtuais usadas em presentes para criadores e transmissões ao vivo, enquanto parte dos usuários recorre a aplicativos externos para realizar pagamentos diretamente a outros perfis.
A criação de uma ferramenta própria poderia manter uma parcela maior dessas transações dentro do TikTok e fortalecer a integração entre conteúdo, comércio e pagamentos. O potencial também ganha relevância diante do crescimento dos gastos no aplicativo: segundo a Sensor Tower, os usuários já movimentaram mais de US$ 2,9 bilhões em compras dentro do TikTok em 2026, enquanto a plataforma permanece entre as líderes mundiais nesse tipo de receita.
A estratégia acompanha uma tendência de redes sociais que passaram a combinar entretenimento, comércio eletrônico e serviços financeiros. A ByteDance mantém equipes dedicadas a produtos de pagamento em diferentes mercados, enquanto outras plataformas também avançam nesse segmento. No caso do TikTok, porém, a transferência direta por mensagens ainda é apenas uma possibilidade em desenvolvimento e depende de decisões futuras da empresa para chegar aos usuários.