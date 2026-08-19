O TikTok está desenvolvendo uma ferramenta que poderá permitir o envio de dinheiro entre usuários diretamente pelas mensagens privadas. A novidade ainda não está disponível e também não entrou em fase de testes, mas referências encontradas no código da versão do aplicativo para iPhone nos Estados Unidos indicam que a plataforma avalia incorporar transferências financeiras à experiência de conversa.

A proposta prevê o uso do TikTok Pay, sistema de pagamentos da empresa que atualmente opera no Vietnã, na Malásia e na Tailândia, principalmente para transações realizadas dentro do TikTok Shop. Pelo funcionamento sugerido no código, quem receber um pagamento poderá aceitá-lo pelo próprio aplicativo antes do término de um prazo, enquanto quem enviar o valor poderá acompanhar o andamento da operação por notificações ou pela caixa de entrada.

O recurso também poderá permitir que o usuário acrescente uma mensagem ao dinheiro enviado, aproximando a experiência de serviços que já oferecem pagamentos entre pessoas. Ainda não existe confirmação de quando ou se a ferramenta será lançada. Por isso, usuários de outros mercados, incluindo o Brasil, não devem considerar a transferência por mensagens como uma função atualmente disponível.