O principal destaque ficou com a rede municipal, que alcançou nota 6,9, a maior desde a criação do Ideb, em 2005. O índice supera a meta prevista para 2025, de 6,7, e representa um crescimento em relação aos 6,4 registrados na edição de 2023. Já as escolas estaduais de Piracicaba apresentaram avanço nos três ciclos avaliados pelo Ideb. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a média passou de 7,2 para 8,2. Nos anos finais, o índice subiu de 5,4 para 5,6, enquanto o Ensino Médio avançou de 4,4 para 4,6. Os resultados acompanham a tendência de crescimento observada em toda a rede estadual paulista.

A educação pública de Piracicaba avançou na edição 2025 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade do ensino no país. Os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram evolução tanto na rede municipal quanto na estadual, refletindo melhora no desempenho dos estudantes.

A evolução da rede municipal consolida a melhor marca da série histórica do Ideb em Piracicaba. Desde a criação do indicador, o município saiu de nota 4,7, em 2005, para 6,9 em 2025. Antes disso, havia alcançado 6,8 nas edições de 2017 e 2019, recuado para 6,3 em 2021 e voltado a crescer para 6,4 em 2023.

Na edição de 2025, participaram da avaliação 48 escolas municipais e mais de 3,7 mil estudantes dos 5º anos do Ensino Fundamental. Segundo a Prefeitura, o resultado é atribuído ao fortalecimento da alfabetização, à formação continuada de professores e gestores, ao acompanhamento sistemático da aprendizagem, às ações de recomposição de conteúdos e aos investimentos em recursos pedagógicos e infraestrutura das unidades escolares.

Escolas estaduais também avançam

Os resultados da rede estadual em Piracicaba acompanham o desempenho obtido em todo o Estado de São Paulo. Na avaliação de 2025, a rede estadual paulista igualou sua melhor média histórica nos anos iniciais do Ensino Fundamental e alcançou o melhor resultado já registrado no Ensino Médio. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, o avanço está relacionado a medidas como ampliação da carga horária de Língua Portuguesa e Matemática, programas de recomposição das aprendizagens, acompanhamento pedagógico e maior participação dos estudantes nas avaliações nacionais.