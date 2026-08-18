A equipe Charlie fazia patrulhamento pela Rua Querubim Sampaio quando foi parada por um morador. Ele contou que um homem estava vendendo droga na região.

Na manhã desta terça-feira (18), policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I fizeram uma das maiores apreensões do ano no bairro Planalto, em Piracicaba.

Com a descrição, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Na busca pessoal, encontraram vários eppendorfs com cocaína.

Pressionado, o homem confessou que estava traficando e entregou onde estava o resto da mercadoria: uma construção próxima.

Dentro do imóvel, a PM encontrou o arsenal do crime: 10 tijolos de maconha, 1.618 eppendorfs com cocaína, mais 195 g de cocaína pura, aém de balança, material para embalar e cerca de 46 mil eppendorfs vazios, prontos para encher.