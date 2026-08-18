18 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

Mais de 11kg de drogas são 'pegos' em boca no Jardim Planalto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.

  Na manhã desta terça-feira (18), policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I fizeram uma das maiores apreensões do ano no bairro Planalto, em Piracicaba.

A equipe Charlie fazia patrulhamento pela Rua Querubim Sampaio quando foi parada por um morador. Ele contou que um homem estava vendendo droga na região.

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Com a descrição, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Na busca pessoal, encontraram vários eppendorfs com cocaína.

Pressionado, o homem confessou que estava traficando e entregou onde estava o resto da mercadoria: uma construção próxima.

Dentro do imóvel, a PM encontrou o arsenal do crime: 10 tijolos de maconha, 1.618 eppendorfs com cocaína, mais 195 g de cocaína pura, aém de balança, material para embalar e cerca de 46 mil eppendorfs vazios, prontos para encher.

No total, mais de 11 kg de drogas saíram das ruas.

O suspeito foi levado para a UPJA e autuado por tráfico. Ele ficou preso e agora está à disposição da Justiça.

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