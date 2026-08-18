A imigração chinesa no Brasil foi celebrada no último sábado (15), com o Dia Nacional da Imigração Chinesa. Instituída pela Lei Federal nº 13.686/2018, a data reconhece a contribuição da comunidade chinesa para a formação social, cultural e econômica do país.

A presença chinesa no Brasil remonta ao início do século 19. Durante o período de Dom João VI, grupos de chineses foram trazidos para o país para trabalhar no cultivo de chá. Registros históricos apontam iniciativas em 1812 e 1814. Já o principal marco oficial da imigração chinesa é 15 de agosto de 1900, quando 107 chineses chegaram ao Rio de Janeiro a bordo do Vapor Malange e seguiram para São Paulo. O episódio deu origem ao Dia Nacional da Imigração Chinesa, celebrado anualmente na mesma data.

A partir da década de 1950, novos fluxos migratórios ampliaram a presença chinesa no país, especialmente em São Paulo, que se tornou um dos principais polos da comunidade. Em Piracicaba, essa história também pode ser percebida nos registros de imigração e nas transformações do comércio local.