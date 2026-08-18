A imigração chinesa no Brasil foi celebrada no último sábado (15), com o Dia Nacional da Imigração Chinesa. Instituída pela Lei Federal nº 13.686/2018, a data reconhece a contribuição da comunidade chinesa para a formação social, cultural e econômica do país.
A presença chinesa no Brasil remonta ao início do século 19. Durante o período de Dom João VI, grupos de chineses foram trazidos para o país para trabalhar no cultivo de chá. Registros históricos apontam iniciativas em 1812 e 1814. Já o principal marco oficial da imigração chinesa é 15 de agosto de 1900, quando 107 chineses chegaram ao Rio de Janeiro a bordo do Vapor Malange e seguiram para São Paulo. O episódio deu origem ao Dia Nacional da Imigração Chinesa, celebrado anualmente na mesma data.
A partir da década de 1950, novos fluxos migratórios ampliaram a presença chinesa no país, especialmente em São Paulo, que se tornou um dos principais polos da comunidade. Em Piracicaba, essa história também pode ser percebida nos registros de imigração e nas transformações do comércio local.
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Presença no comércio
A trajetória dos imigrantes chineses também se relaciona com a história comercial de Piracicaba. Registros históricos sobre a região central apontam que a chegada de comerciantes chineses e coreanos contribuiu para as mudanças no perfil da tradicional Rua Governador Pedro de Toledo. A via, conhecida historicamente como Rua do Comércio, concentrou durante décadas diferentes estabelecimentos e recebeu comerciantes de diversas origens.
Atualmente, a presença de produtos chineses também faz parte do cotidiano comercial da cidade. O próprio Procon de Piracicaba já citou as chamadas lojas de produtos chineses em orientações aos consumidores, mostrando que esse tipo de estabelecimento integra o comércio local. Entre os estabelecimentos está a Mei Mei Presentes, famosa loja localizada na região central.
Relação com a China
A ligação entre Piracicaba e a China vai além da presença de imigrantes e do comércio. O município também recebeu, ao longo dos anos, delegações chinesas interessadas em conhecer atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Em diferentes ocasiões, representantes chineses visitaram Piracicaba para conhecer a produção de cana-de-açúcar, o setor sucroenergético, a agricultura e outros segmentos da economia local.
Uma dessas aproximações ocorreu em 2005, quando uma comitiva chinesa esteve na cidade para conhecer o cultivo da cana e a produção de álcool. No ano seguinte, representantes de Changsha, na China, visitaram Piracicaba para discutir possibilidades de intercâmbio comercial e conhecer o desenvolvimento econômico, rural, industrial e agrícola do município.
Mais de um século depois dos primeiros movimentos migratórios, a presença chinesa no Brasil pode ser encontrada em diferentes áreas, da cultura e gastronomia ao comércio, indústria, tecnologia e relações econômicas. Assim, a imigração chinesa não está apenas nos grandes centros do país. Em diferentes escalas, sua trajetória também se cruza com a história de Piracicaba, seja pelas pessoas que escolheram a cidade para viver, pelo comércio ou pelas relações econômicas construídas ao longo dos anos.