Uma fuga de indivíduos que estavam até na lista da Interpol, terminou nesta terça-feira (18). Pai e filho foram presos em um sítio na zona rural de Rio das Pedras, na região de Piracicaba, suspeitos de envolvimento em um quádruplo homicídio ocorrido em Icaraíma (PR), em agosto de 2025.

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Antonio Buscariollo, de 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, de 22, estavam foragidos havia quase um ano. Segundo a Polícia Civil do Paraná, os dois tentaram fugir pela mata ao perceber a chegada dos policiais, mas foram cercados e presos.