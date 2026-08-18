Uma fuga de indivíduos que estavam até na lista da Interpol, terminou nesta terça-feira (18). Pai e filho foram presos em um sítio na zona rural de Rio das Pedras, na região de Piracicaba, suspeitos de envolvimento em um quádruplo homicídio ocorrido em Icaraíma (PR), em agosto de 2025.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Acidente mata motociclista de 18 anos em movimentada avenida de Piracicaba
- Pedreiro morre na volta do serviço após bater moto em caminhão
Antonio Buscariollo, de 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, de 22, estavam foragidos havia quase um ano. Segundo a Polícia Civil do Paraná, os dois tentaram fugir pela mata ao perceber a chegada dos policiais, mas foram cercados e presos.
Outro filho de Antonio também foi detido, em Santa Bárbara d’Oeste. O quarto suspeito já estava preso por outro crime e teve o mandado referente ao caso cumprido.
Crime brutal
O caso começou em agosto do ano passado, quando quatro homens viajaram de São José do Rio Preto, para Icaraíma, no Paraná. Segundo a investigação, eles teriam ido cobrar uma dívida de R$ 255 mil da família Buscariollo.
Os quatro foram vistos juntos pela última vez no dia 5 de agosto. Depois disso, desapareceram. A polícia acredita que eles tenham sido mortos em uma emboscada quando retornavam para uma propriedade rural.
Os corpos foram encontrados semanas depois, enterrados em um bunker.
Investigação levou até Rio das Pedras
A localização dos suspeitos foi possível após meses de trabalho de inteligência e monitoramento. Os policiais acompanharam os deslocamentos dos investigados até confirmar que pai e filho estavam escondidos no sítio em Rio das Pedras.
A operação contou com a participação de equipes do Paraná e de São Paulo.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada um dos suspeitos. Os presos permanecem à disposição da Justiça