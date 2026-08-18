18 de agosto de 2026
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DUPLO IMPACTO

Cavalo morre atropelado por carro e ônibus em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Dani Fernanda/Acorda Piracicaba
O cavalo morreu no local após ser atropelado duas vezes.
O cavalo morreu no local após ser atropelado duas vezes.

  A noite de segunda-feira (17) terminou em tragédia para um cavalo na Rodovia Geraldo de Barros. Por volta das 17 horas, o animal foi atropelado no km 168 da SP-304, na altura do bairro Algodoal, em área urbana de Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária, tudo começou com um carro de passeio. O cavalo foi atingido primeiro pelo veículo e, com a pancada, foi jogado na pista.

Na sequência veio um ônibus fretado da linha Piracicaba - Rio das Pedras. Sem tempo de frear, o motorista acabou atropelando o animal também.

Por sorte, ninguém se feriu. O ônibus estava vazio, sem passageiros.O DER e a PM Rodoviária foram chamados.

 A pista no sentido Piracicaba precisou ser fechada por alguns minutos pra retirada do corpo do animal.

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