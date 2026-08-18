A noite de segunda-feira (17) terminou em tragédia para um cavalo na Rodovia Geraldo de Barros. Por volta das 17 horas, o animal foi atropelado no km 168 da SP-304, na altura do bairro Algodoal, em área urbana de Piracicaba.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária, tudo começou com um carro de passeio. O cavalo foi atingido primeiro pelo veículo e, com a pancada, foi jogado na pista.