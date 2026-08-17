Uma madrugada que era para ser de diversão terminou em tragédia e prisão em Engenheiro Coelho, a 61 km de Piracicaba.

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Uma mãe de 29 anos admitiu à Polícia Civil que deixou os três filhos sozinhos em casa para ir a um forró em Artur Nogueira. O imóvel estava sem energia elétrica havia cerca de um mês e, segundo o registro policial, ela deixou uma vela acesa para iluminar a residência.