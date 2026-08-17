17 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SOZINHAS NA CASA

Casa pega fogo após mãe deixar crianças para ir em forró

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
Uma das crianças se feriu na residência.
Uma das crianças se feriu na residência.

 Uma madrugada que era para ser de diversão terminou em tragédia e prisão em Engenheiro Coelho, a 61 km de Piracicaba.

LEIA MAIS

Uma mãe de 29 anos admitiu à Polícia Civil que deixou os três filhos sozinhos em casa para ir a um forró em Artur Nogueira. O imóvel estava sem energia elétrica havia cerca de um mês e, segundo o registro policial, ela deixou uma vela acesa para iluminar a residência.

Por volta das 3h deste domingo (16), a vela teria sido derrubada sobre um colchão por uma das crianças, uma menina de 9 anos, quando ela tentava ir ao banheiro. O fogo se espalhou rapidamente.

Mesmo ferida, a menina conseguiu sair da casa e pedir socorro aos vizinhos. Ela sofreu queimaduras nas mãos, braço e pernas, atingindo aproximadamente 20% do corpo, e precisou passar por cirurgia.

O irmão gêmeo dela e outra irmã, de 5 anos, também foram socorridos após inalarem fumaça.

A mãe voltou para casa por volta das 4h e, conforme o boletim de ocorrência, apresentava sinais de embriaguez. Aos policiais, teria confirmado que saiu por volta das 2h30 para ir ao evento.

 A mulher foi presa por abandono de incapaz e lesão corporal grave.

O caso será investigado pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários