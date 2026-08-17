Uma madrugada que era para ser de diversão terminou em tragédia e prisão em Engenheiro Coelho, a 61 km de Piracicaba.
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Uma mãe de 29 anos admitiu à Polícia Civil que deixou os três filhos sozinhos em casa para ir a um forró em Artur Nogueira. O imóvel estava sem energia elétrica havia cerca de um mês e, segundo o registro policial, ela deixou uma vela acesa para iluminar a residência.
Por volta das 3h deste domingo (16), a vela teria sido derrubada sobre um colchão por uma das crianças, uma menina de 9 anos, quando ela tentava ir ao banheiro. O fogo se espalhou rapidamente.
Mesmo ferida, a menina conseguiu sair da casa e pedir socorro aos vizinhos. Ela sofreu queimaduras nas mãos, braço e pernas, atingindo aproximadamente 20% do corpo, e precisou passar por cirurgia.
O irmão gêmeo dela e outra irmã, de 5 anos, também foram socorridos após inalarem fumaça.
A mãe voltou para casa por volta das 4h e, conforme o boletim de ocorrência, apresentava sinais de embriaguez. Aos policiais, teria confirmado que saiu por volta das 2h30 para ir ao evento.
A mulher foi presa por abandono de incapaz e lesão corporal grave.
O caso será investigado pelas autoridades.