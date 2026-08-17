A equipe da Patrulha Maria da Penha foi chamada na manhã desta segunda-feira (17), para atender uma cena de filme de terror.
De acordo com a Guarda Civil, a mulher estava fazendo café para os filhos quando o ex-marido invadiu o apartamento. Sem falar nada, ele pegou uma faca na cozinha e partiu pra cima dela.Foram várias facadas e a vitima ficou ferida no supercílio, ombro, mão, tórax e lombar, além de um corte no pescoço.
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Os gritos chamaram a atenção do vizinho. Ele entrou, ajudou a mulher a fugir e levou para sua casa, até a GCM chegar. Depois ainda trancou o apartamento.
Depois de atacar, o agressor tentou se matar, dando golpes na barriga.
Quando os guardas arrombaram a porta, acharam o homem caído do lado da cama, desacordado e com muito sangue. Mas ainda estava vivo.
O SAMU correu para o local, levou a mulher ao Hospital dos Fornecedores de Cana e o homem para a Santa Casa de Piracicaba. Na delegacia a vítima contou que os dois estavam com dois dias de separação.
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher é a prisão em flagrante foi ratificada. Ele continua internado, sob escolta policial, e vai responder na Justiça assim que tiver alta.