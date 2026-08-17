A equipe da Patrulha Maria da Penha foi chamada na manhã desta segunda-feira (17), para atender uma cena de filme de terror.

De acordo com a Guarda Civil, a mulher estava fazendo café para os filhos quando o ex-marido invadiu o apartamento. Sem falar nada, ele pegou uma faca na cozinha e partiu pra cima dela.Foram várias facadas e a vitima ficou ferida no supercílio, ombro, mão, tórax e lombar, além de um corte no pescoço.

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