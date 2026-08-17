Famílias de baixa renda têm novas oportunidades para disputar uma moradia pelo Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, 2.520 unidades habitacionais estão em processos de seleção em nove cidades brasileiras, com inscrições e pré-cadastros em diferentes etapas.

As maiores ofertas estão em Imperatriz (MA), com 992 apartamentos; Governador Valadares (MG), com 500; e Tangará da Serra (MT), com 384. Também há unidades em Petrolina (PE), Dias d’Ávila (BA), Guajará-Mirim (RO), Pedras Altas (RS), Bonito (MS) e Divinésia (MG).

O ponto mais importante para quem quer participar é que não existe uma inscrição nacional única. Cada município organiza seu próprio processo, define os documentos exigidos e estabelece o canal para receber os cadastros. Por isso, o interessado deve procurar a prefeitura ou o órgão municipal responsável pela habitação na cidade onde pretende disputar uma unidade.