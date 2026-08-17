Famílias de baixa renda têm novas oportunidades para disputar uma moradia pelo Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, 2.520 unidades habitacionais estão em processos de seleção em nove cidades brasileiras, com inscrições e pré-cadastros em diferentes etapas.
As maiores ofertas estão em Imperatriz (MA), com 992 apartamentos; Governador Valadares (MG), com 500; e Tangará da Serra (MT), com 384. Também há unidades em Petrolina (PE), Dias d’Ávila (BA), Guajará-Mirim (RO), Pedras Altas (RS), Bonito (MS) e Divinésia (MG).
O ponto mais importante para quem quer participar é que não existe uma inscrição nacional única. Cada município organiza seu próprio processo, define os documentos exigidos e estabelece o canal para receber os cadastros. Por isso, o interessado deve procurar a prefeitura ou o órgão municipal responsável pela habitação na cidade onde pretende disputar uma unidade.
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Quem pode participar?
As oportunidades são destinadas principalmente a famílias enquadradas na Faixa 1, que atualmente atende quem tem renda familiar bruta mensal de até R$ 3.200.
Além da renda, é comum que os municípios exijam CadÚnico atualizado, residência na cidade e comprovação de situação de vulnerabilidade ou déficit habitacional. Também existem impedimentos, como possuir imóvel residencial ou já ter sido beneficiado por determinados programas habitacionais. Os critérios, porém, podem variar conforme o edital local.
Outro ponto importante: fazer o cadastro não garante a moradia. As famílias passam por análise e classificação conforme os critérios estabelecidos. Em processos da Faixa 1, podem ter prioridade grupos em situações específicas de vulnerabilidade, conforme as regras federais e municipais.
Veja onde e até quando se inscrever
Quem pretende participar precisa ficar atento ao calendário de cada cidade. Em Petrolina (PE), são 300 unidades e o prazo informado termina em 20 de agosto. Em Bonito (MS), são 20 moradias, com cadastro até 21 de agosto. Já Imperatriz (MA) terá 992 apartamentos, e as inscrições começam em 24 de agosto, após a etapa de distribuição de senhas.
Também há oportunidades em Guajará-Mirim (RO), com 90 unidades e pré-inscrição até 28 de agosto; Governador Valadares (MG), com 500 e prazo até 31 de agosto; Pedras Altas (RS), com 24 e prazo até 31 de agosto; e Divinésia (MG), com dez unidades e cadastro até 4 de setembro. Em Tangará da Serra (MT), são 384 apartamentos, com inscrições previstas até 13 de setembro, enquanto Dias d’Ávila (BA) tem 200 unidades e prazo até 15 de setembro.
Para se candidatar, o primeiro passo é verificar se a prefeitura da cidade está com processo aberto. Depois, o interessado deve conferir o edital, atualizar o CadÚnico quando necessário, reunir documentos pessoais e comprovantes de renda, residência e composição familiar e realizar o cadastro pelo canal indicado pelo município. Em Imperatriz, por exemplo, a prefeitura mantém uma página específica com informações sobre as inscrições de 2026.
A inscrição é gratuita. Nenhuma pessoa ou empresa pode cobrar para garantir uma unidade, antecipar a classificação ou prometer que o candidato será contemplado.
E quem pode ficar sem pagar as parcelas?
Nas modalidades subsidiadas do programa, beneficiários do Bolsa Família e do BPC podem ter direito à isenção das prestações, conforme as regras aplicáveis ao financiamento ou à unidade. Isso não significa, porém, que todas as despesas do imóvel desapareçam: contas como água, energia e condomínio continuam sendo responsabilidade do morador.
Por isso, quem pretende disputar uma das 2.520 moradias deve consultar somente os canais oficiais da prefeitura, conferir o prazo da própria cidade e manter os dados cadastrais atualizados. A inscrição em um município não permite concorrer automaticamente às unidades disponíveis em outras localidades.