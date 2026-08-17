17 de agosto de 2026
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SEQUESTRO

Motorista de app é levado à força e achado em porta-malas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/PMMA
A vítima foi localizada por vigilantes e recebeu atendimento do Samu antes de ser encaminhada a um hospital.
A vítima foi localizada por vigilantes e recebeu atendimento do Samu antes de ser encaminhada a um hospital.

Um motorista de aplicativo foi levado à força durante uma corrida, agredido e encontrado dentro do porta-malas de um carro na manhã desta segunda-feira (17). A vítima foi localizada por vigilantes em uma área de matagal no bairro Sacavém, em São Luís, e estava consciente quando recebeu socorro.

O caso mobilizou a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) e equipes de atendimento médico. Depois de ser retirado do veículo, o motorista recebeu os primeiros cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado a um hospital.

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Vigilantes encontram vítima dentro de carro

Segundo a polícia, cerca de quatro pessoas teriam participado da ação. Os suspeitos solicitaram uma corrida no bairro Angelim e, durante o trajeto, anunciaram o assalto. O motorista foi rendido e teve o veículo levado pelo grupo.

A vítima teria sido agredida e colocada no porta-malas durante o crime. Os criminosos seguiram até uma área próxima a uma subestação da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), no Sacavém, nas proximidades da Avenida dos Franceses.

Vigilantes que trabalhavam na região encontraram o motorista e acionaram o socorro. Apesar das agressões, ele estava consciente no momento do resgate. A polícia também informou que o veículo pode ter sofrido uma batida durante a ação.

Polícia apura possível sequência de crimes

Além do sequestro, a polícia investiga se os envolvidos podem estar relacionados a outras ocorrências registradas durante a madrugada. Segundo a PM, o mesmo grupo pode ter praticado crimes na região do Bequimão e em áreas próximas.

A dinâmica completa da ação ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades, assim como a identidade e o paradeiro dos suspeitos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões relacionadas ao caso.

Após o resgate, o motorista foi levado pelo Samu a uma unidade hospitalar para avaliação. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.

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