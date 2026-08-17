O caso mobilizou a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) e equipes de atendimento médico. Depois de ser retirado do veículo, o motorista recebeu os primeiros cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado a um hospital.

Um motorista de aplicativo foi levado à força durante uma corrida, agredido e encontrado dentro do porta-malas de um carro na manhã desta segunda-feira (17). A vítima foi localizada por vigilantes em uma área de matagal no bairro Sacavém, em São Luís, e estava consciente quando recebeu socorro.

Segundo a polícia, cerca de quatro pessoas teriam participado da ação. Os suspeitos solicitaram uma corrida no bairro Angelim e, durante o trajeto, anunciaram o assalto. O motorista foi rendido e teve o veículo levado pelo grupo.

A vítima teria sido agredida e colocada no porta-malas durante o crime. Os criminosos seguiram até uma área próxima a uma subestação da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), no Sacavém, nas proximidades da Avenida dos Franceses.

Vigilantes que trabalhavam na região encontraram o motorista e acionaram o socorro. Apesar das agressões, ele estava consciente no momento do resgate. A polícia também informou que o veículo pode ter sofrido uma batida durante a ação.

Polícia apura possível sequência de crimes