Um motorista de aplicativo foi levado à força durante uma corrida, agredido e encontrado dentro do porta-malas de um carro na manhã desta segunda-feira (17). A vítima foi localizada por vigilantes em uma área de matagal no bairro Sacavém, em São Luís, e estava consciente quando recebeu socorro.
O caso mobilizou a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) e equipes de atendimento médico. Depois de ser retirado do veículo, o motorista recebeu os primeiros cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado a um hospital.
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Vigilantes encontram vítima dentro de carro
Segundo a polícia, cerca de quatro pessoas teriam participado da ação. Os suspeitos solicitaram uma corrida no bairro Angelim e, durante o trajeto, anunciaram o assalto. O motorista foi rendido e teve o veículo levado pelo grupo.
A vítima teria sido agredida e colocada no porta-malas durante o crime. Os criminosos seguiram até uma área próxima a uma subestação da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), no Sacavém, nas proximidades da Avenida dos Franceses.
Vigilantes que trabalhavam na região encontraram o motorista e acionaram o socorro. Apesar das agressões, ele estava consciente no momento do resgate. A polícia também informou que o veículo pode ter sofrido uma batida durante a ação.
Polícia apura possível sequência de crimes
Além do sequestro, a polícia investiga se os envolvidos podem estar relacionados a outras ocorrências registradas durante a madrugada. Segundo a PM, o mesmo grupo pode ter praticado crimes na região do Bequimão e em áreas próximas.
A dinâmica completa da ação ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades, assim como a identidade e o paradeiro dos suspeitos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões relacionadas ao caso.
Após o resgate, o motorista foi levado pelo Samu a uma unidade hospitalar para avaliação. O estado de saúde atualizado da vítima não foi informado.