16 de agosto de 2026
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FATALIDADE

Mulher de 51 anos morre após engasgar com coxinha

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Após engasgar com coxinha, a mulher morreu na volta para a casa.
Após engasgar com coxinha, a mulher morreu na volta para a casa.

  Uma noite que era pra ser normal virou tragédia em Matão, a 170 km de Piracicaba. Adriana Siqueira dos Santos, de 51 anos, morreu após se engasgar com uma coxinha na quinta-feira (13)

Segundo informações, Adriana tinha passado a tarde com a família em Araraquara. O grupo foi em um shopping e, na volta para Matão, parou no distrito de Bueno de Andrada. Foi lá que ela comprou a coxinha.

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Durante o trajeto de volta, Adriana começou a se engasgar e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. 

De acordo com a Prefeitura de Matão, Adriana não foi atendida pelo SAMU nem em unidades de saúde da cidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Matão e está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo foi levado pro IML de Araraquara.

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