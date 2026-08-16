Na tarde desta sexta-feira (15), um homem foi preso pela Guarda Civil na região do Vila Cristina por descumprir medida protetiva e ameaçar a ex.

Segundo a GCM, a Patrulha Maria da Penha foi chamada. A vítima ligou desesperada dizendo que o ex estava "plantado" na frente da casa dela, de camiseta marrom e bermuda jeans.

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