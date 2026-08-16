16 de agosto de 2026
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CAIU

VÍDEO: Homem ignora medida e ameaça a ex de morte em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Piracicaba
O homem foi encaminhado à DDM em Piracicaba.
O homem foi encaminhado à DDM em Piracicaba.

 Na tarde desta sexta-feira (15), um homem foi preso pela Guarda Civil na região do Vila Cristina por descumprir medida protetiva e ameaçar a ex.

Segundo a GCM, a Patrulha Maria da Penha foi chamada. A vítima ligou desesperada dizendo que o ex estava "plantado" na frente da casa dela, de camiseta marrom e bermuda jeans.

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Quando a viatura chegou, o indivíduo ainda tentou usar a esperteza. Tirou a camiseta e saiu correndo. Disse que não aceitava abordagem "porque não era traficante". Mas não adiantou. Com apoio da ROMU, ele foi pego.

Aí a vítima relatou: "Ele está vindo aqui desde ontem me ameaçando de morte". Todos os envolvidos foram para a DDM. O delegado ouviu e mandou prender. Agora ele vai responder por descumprimento de medida protetiva e ameaça e continua preso.

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