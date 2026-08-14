A Justiça determinou que a Meta reative, em até 10 dias, duas contas que haviam sido bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A empresa também foi condenada a pagar R$ 3 mil por danos morais ao publicitário responsável pelos perfis. A decisão foi publicada na terça-feira (11) pelo juiz Flávio Ricardo Pires de Amorim. As contas envolvidas são “Somos Bolsonaro” e “Michelle Bolsonaro Patriota”.

Embora o bloqueio tenha ocorrido após uma determinação de Moraes, o magistrado entendeu que a Meta não demonstrou, no processo, que a suspensão dos perfis havia sido realizada especificamente para cumprir uma ordem judicial. A empresa também não apresentou elementos que comprovassem eventual violação das regras da plataforma.

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Contas foram bloqueadas após investigação