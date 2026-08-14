Durante a oficina, os participantes vão conhecer técnicas de planejamento e instalação da estrutura, além de entender como funcionam componentes como calhas, filtros e reservatórios. Ao final da atividade, o sistema ficará instalado na horta e será utilizado para auxiliar na irrigação do espaço. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia por meio de formulário online . Os organizadores orientam os participantes a usar roupas confortáveis, levar proteção solar e uma caneca reutilizável. Durante a manhã, será servido um café comunitário.

Moradores de Piracicaba poderão aprender, na prática, como captar e armazenar água da chuva durante uma oficina gratuita no dia 29 de agosto, sábado. A atividade será realizada das 8h às 12h, na Horta Comunitária Santa Fé, no bairro Santa Fé, e também terá um mutirão para instalar um sistema de captação no local.

A iniciativa é realizada pelo Movimento Tô Aqui, em parceria com a Casa do Hip Hop de Piracicaba. A proposta é compartilhar com os moradores conhecimentos que podem ser aplicados em outros espaços e, com os cuidados necessários, também nas próprias residências. Segundo Zélia Ribeiro, liderança comunitária do bairro Santa Fé e integrante do Movimento Tô Aqui, a iniciativa está relacionada a uma necessidade enfrentada no cotidiano da comunidade. De acordo com ela, o bairro registra interrupções no abastecimento de água em diferentes períodos do dia.

“A captação de água é importante não apenas para a horta comunitária, mas para toda a população. Estamos vivendo um período de mudanças climáticas e de crise hídrica, e aqui no bairro Santa Fé a falta de água faz parte da rotina”, afirma. Zélia também destaca que algumas famílias da comunidade já reaproveitam a água da chuva para diferentes usos. Para ela, o conhecimento sobre a captação pode ser levado para dentro das casas e ajudar a ampliar o aproveitamento da água disponível.

A Horta Comunitária Santa Fé é construída coletivamente com os moradores e funciona como espaço de produção de alimentos, agroecologia, educação ambiental e convivência. A instalação do sistema de captação pretende contribuir para a irrigação do local e para o uso mais eficiente da água. A oficina é financiada por meio de emenda parlamentar da Bancada Feminista, mandato do PSOL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).