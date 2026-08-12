A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou não ter encontrado registro de que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tenha estudado na instituição. A declaração contraria informações publicadas em perfis oficiais do parlamentar, que atribuem a ele uma pós-graduação em Ciências Políticas pela universidade. A referência aparece em páginas do Senado e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde Flávio exerceu quatro mandatos como deputado estadual. O mesmo dado também foi reproduzido em outros perfis biográficos, incluindo a Wikipedia e uma página no LinkedIn ligada à assessoria do senador.
A divergência levou a campanha de Flávio a se manifestar sobre sua formação acadêmica. A assessoria afirmou que a informação sobre a UFRJ está incorreta e pode ter sido reproduzida de outras páginas. Segundo a equipe, as formações do senador são a graduação em Direito, uma especialização em Políticas Públicas e um MBA em Empreendedorismo.
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Para comprovar a trajetória acadêmica, a campanha apresentou documentos referentes aos três cursos. Flávio concluiu Direito em 2006, a especialização em Políticas Públicas em 2012 e o MBA em Empreendedorismo em 2015. Nenhum dos documentos apresentados comprova a realização de uma pós-graduação em Ciências Políticas na UFRJ.
A universidade, por sua vez, realizou uma consulta em seu sistema acadêmico e não localizou Flávio Nantes Bolsonaro entre os estudantes. A instituição encontrou, porém, o registro de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, como concluinte do curso de Direito. Um professor que integrou o Departamento de Ciência Política da UFRJ também afirmou não ter tido Flávio como aluno.
A informação sobre a suposta pós-graduação chegou a aparecer até mesmo em um perfil da Agência Senado publicado em 2019. Após o questionamento, o dado foi retirado da Wikipedia nesta quarta-feira (12), enquanto o perfil no LinkedIn atribuído à assessoria deixou de estar disponível. Flávio, de 45 anos, iniciou a carreira política em 2002, foi deputado estadual por quatro mandatos e chegou ao Senado em 2018.