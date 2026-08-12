A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou não ter encontrado registro de que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tenha estudado na instituição. A declaração contraria informações publicadas em perfis oficiais do parlamentar, que atribuem a ele uma pós-graduação em Ciências Políticas pela universidade. A referência aparece em páginas do Senado e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde Flávio exerceu quatro mandatos como deputado estadual. O mesmo dado também foi reproduzido em outros perfis biográficos, incluindo a Wikipedia e uma página no LinkedIn ligada à assessoria do senador.

A divergência levou a campanha de Flávio a se manifestar sobre sua formação acadêmica. A assessoria afirmou que a informação sobre a UFRJ está incorreta e pode ter sido reproduzida de outras páginas. Segundo a equipe, as formações do senador são a graduação em Direito, uma especialização em Políticas Públicas e um MBA em Empreendedorismo.

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