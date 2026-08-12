Em ofício dirigido ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a deputada estadual Professora Bebel (PT) cobra uma rápida ação administrativa para evitar o despejo das famílias da comunidade Castro Neves, que ocupam há cerca de 15 anos uma área do DER (Departamento Estadual de Rodagem), nas proximidades da Rodovia que liga Piracicaba a Anhembi (SP-127), na região do Bairro Jardim Planalto, aonde construíram a maioria das casas de alvenaria. O pedido foi feito em ofício dirigido ao governador do Estado de São Paulo, no último dia 20 de julho, aonde a deputada Professora Bebel informa que as famílias estão sendo despejadas judicialmente e não tem um local para se mudarem.

A Comunidade Castro Neves reúne pelo menos 200 moradores que estão apavorados com a possibilidade de despejo