O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou à Justiça, nesta terça-feira (11), seis pessoas suspeitas de integrar uma organização envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Piracicaba. Segundo a investigação, o grupo utilizava helicópteros para transportar e buscar entorpecentes em regiões próximas às fronteiras do país.

Além da responsabilização dos acusados, a Promotoria de Justiça Criminal de Piracicaba solicitou que duas aeronaves apreendidas durante a investigação sejam destinadas de maneira definitiva ao Estado para utilização pelas forças de segurança.

Helicópteros já são usados pela polícia

Os dois helicópteros foram apreendidos em julho de 2020 e, desde então, passaram a ser utilizados provisoriamente por órgãos de segurança pública.