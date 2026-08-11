A Guarda foi acionada via COP para atender ocorrência de um indivíduo muito alterado que causava danos no local e ameaçava funcionários. Ao chegar, os agentes encontraram o suspeito ferido, com corte no pulso. Uma pessoa que tentou contê-lo também ficou ferida.

Um homem foi baleado pela Guarda Municipal na noite desta segunda-feira (10), por volta das 20h45, em uma conveniência de posto de combustíveis na Avenida 31 de Março, em Piracicaba.

Segundo a Guarda, o homem estava armado com uma faca. Durante a abordagem, ele recebeu ordem para se afastar e deitar no chão, mas não obedeceu. Pulou para dentro do balcão e, em seguida, para fora, avançando contra um agente na tentativa de tomar a arma.

Diante da ameaça, os guardas efetuaram dois disparos.

O SAMU.prestou socorro e levou a vítima em estado gravíssimo* para o hospital. Uma balconista relatou que o homem chegou alterado fazendo ameaças. A confusão teria começado após tentativa de roubo à conveniência.