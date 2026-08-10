Mais um trecho da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, foi liberado para o tráfego. A nova etapa contempla as rotatórias da Balbo e do Vale do Sol, permitindo a travessia entre a rodovia e os bairros da região norte do município.

Com a liberação, os motoristas passam a contar com novos acessos para diferentes pontos da cidade. Entre eles estão o acesso ao Centro e a entrada para as regiões do Parque Piracicaba, Balbo, Santa Teresinha, Vale do Sol, São Mateus, Vida Nova e Gran Park.

A nova configuração também permite a ligação com a região do Bigaton. O trecho fica próximo à rotatória do Posto Bigaton, onde está em andamento a construção de uma unidade da rede McDonald's. As obras do estabelecimento já foram iniciadas e acompanham as intervenções realizadas na área.