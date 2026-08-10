Mais um trecho da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, foi liberado para o tráfego. A nova etapa contempla as rotatórias da Balbo e do Vale do Sol, permitindo a travessia entre a rodovia e os bairros da região norte do município.
Com a liberação, os motoristas passam a contar com novos acessos para diferentes pontos da cidade. Entre eles estão o acesso ao Centro e a entrada para as regiões do Parque Piracicaba, Balbo, Santa Teresinha, Vale do Sol, São Mateus, Vida Nova e Gran Park.
A nova configuração também permite a ligação com a região do Bigaton. O trecho fica próximo à rotatória do Posto Bigaton, onde está em andamento a construção de uma unidade da rede McDonald's. As obras do estabelecimento já foram iniciadas e acompanham as intervenções realizadas na área.
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A abertura dos acessos modifica a circulação de veículos no trecho da rodovia e amplia as opções de deslocamento entre os bairros localizados na região norte e outras áreas de Piracicaba.
No viaduto da Balbo, a travessia de pedestres foi mantida. A estrutura permite que moradores dos bairros da região continuem realizando o deslocamento entre os dois lados da rodovia, sem a necessidade de atravessar diretamente pela pista.
A liberação ocorre de forma gradual, conforme o avanço das etapas de intervenção na Rodovia Geraldo de Barros. A abertura de cada trecho permite a retomada da circulação em novos pontos e altera as opções de acesso para motoristas e pedestres que utilizam a SP-304.
Com os novos acessos, bairros como Parque Piracicaba, Balbo, Santa Teresinha, Vale do Sol, São Mateus, Vida Nova e Gran Park passam a ter ligação com a rodovia por meio das estruturas liberadas nesta etapa.
A região norte também passa por mudanças relacionadas à implantação de novos empreendimentos. Entre eles está a unidade do McDonald's que está sendo construída nas proximidades da rotatória do Posto Bigaton. As obras do restaurante estão em andamento.
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