Quem sonha em passar uma temporada na Grécia pode encontrar uma oportunidade bem diferente na ilha de Syros, no arquipélago das Cíclades. A organização Syros Cats recebe voluntários para atuar no cuidado de gatos resgatados e animais que vivem nas colônias da região. Em troca da dedicação ao projeto, os participantes recebem hospedagem, café da manhã e as contas básicas da acomodação.

A experiência exige compromisso com uma rotina de trabalho. São cinco horas de atividades por dia, durante cinco dias por semana, geralmente das 8h às 13h. A permanência mínima é de um mês, mas períodos de dois ou três meses são mais desejados pela organização.

As vagas para 2026 já foram preenchidas após o grande volume de inscrições. Para quem pretende tentar uma oportunidade no próximo ano, a previsão é que o processo para 2027 seja aberto em setembro de 2026.