Quem sonha em passar uma temporada na Grécia pode encontrar uma oportunidade bem diferente na ilha de Syros, no arquipélago das Cíclades. A organização Syros Cats recebe voluntários para atuar no cuidado de gatos resgatados e animais que vivem nas colônias da região. Em troca da dedicação ao projeto, os participantes recebem hospedagem, café da manhã e as contas básicas da acomodação.
A experiência exige compromisso com uma rotina de trabalho. São cinco horas de atividades por dia, durante cinco dias por semana, geralmente das 8h às 13h. A permanência mínima é de um mês, mas períodos de dois ou três meses são mais desejados pela organização.
As vagas para 2026 já foram preenchidas após o grande volume de inscrições. Para quem pretende tentar uma oportunidade no próximo ano, a previsão é que o processo para 2027 seja aberto em setembro de 2026.
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Rotina inclui cuidados e resgates
Durante o período de voluntariado, os participantes ajudam em tarefas como alimentação dos animais, limpeza de caixas de areia e abrigos, administração de medicamentos e acompanhamento de gatos em consultas veterinárias. O trabalho também envolve a socialização de filhotes que podem ser encaminhados para adoção.
Outra parte importante da rotina está relacionada ao controle das colônias. Os voluntários podem auxiliar em ações de captura de gatos para esterilização e acompanhar os animais que vivem nas áreas urbanas da ilha. A proposta é contribuir para o cuidado dos felinos e para o controle populacional de forma responsável.
Por isso, a oportunidade não é indicada apenas para quem quer viajar e passar algumas horas brincando com gatos. A Syros Cats procura pessoas independentes, pontuais e preparadas para assumir tarefas práticas. Experiência anterior com animais é valorizada, e candidatos com conhecimento na área veterinária podem ter preferência.
Quem pode tentar uma vaga?
A organização demonstra preferência por candidatos com mais de 25 anos, principalmente pela autonomia exigida durante a estadia. Nômades digitais também podem participar, desde que consigam conciliar seus compromissos profissionais com o horário fixo de voluntariado.
Cada candidatura é analisada individualmente. O interessado precisa apresentar suas motivações e experiências com animais por meio do processo de inscrição. O programa tem duração mínima de um mês e não permite que os voluntários levem crianças ou animais de estimação.
Embora a hospedagem e o café da manhã façam parte do programa, outros gastos continuam sendo responsabilidade do participante, incluindo a viagem até Syros e a alimentação além do café da manhã. Para estrangeiros sujeitos às regras do Espaço Schengen, também é necessário respeitar o limite de permanência de 90 dias dentro de um período de 180 dias.
Quem pretende concorrer a uma vaga em 2027 deve acompanhar a Syros Cats a partir de setembro, quando está prevista a abertura das novas inscrições. A oportunidade combina uma temporada em uma ilha grega com trabalho voluntário e pode atrair principalmente pessoas que desejam viajar por mais tempo sem arcar com o custo integral de uma hospedagem tradicional.