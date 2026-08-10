O que parecia apenas um trecho de mata às margens da Rodovia Deputado Laércio Corte, acabou revelando uma pista importante para a Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba.
O olhar atento dos agentes do Grupamento Rural foi fundamental para encontrar um trator roçadeira furtado, que estava escondido próximo ao Ecoparque, nesta quinta-feira (7) na região de Palmeiras.
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Durante o patrulhamento, os GCMs perceberam árvores quebradas e marcas na vegetação, sinais de que alguém havia passado recentemente por aquele ponto. Em vez de ignorar os vestígios, os agentes decidiram entrar na área para verificar o que havia acontecido.
A iniciativa deu resultado. Pouco depois, os guardas encontraram uma lona azul escondendo um trator roçadeira Husqvarna Z248, que estava sobre uma carreta de transporte.
A máquina tinha um selo da empresa Floresta Jardim, responsável pela manutenção do equipamento. A informação ajudou na identificação e, após consulta ao cadastro, os agentes descobriram que o trator tinha registro de furto.
O proprietário, morador de Iracemápolis, foi localizado e chamado até o ponto onde a máquina estava escondida. Ele reconheceu o equipamento e confirmou que se tratava do trator furtado.
A Polícia Civil determinou a realização de perícia, e a ocorrência foi registrada. Depois dos procedimentos, o equipamento foi devolvido ao proprietário.