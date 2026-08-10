10 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Pistas na mata ajudaram GCM a encontrar trator furtado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM Piracicaba
O trator roçadeira estava coberto por uma lona no meio da mata.
O trator roçadeira estava coberto por uma lona no meio da mata.

 O que parecia apenas um trecho de mata às margens da Rodovia Deputado Laércio Corte, acabou revelando uma pista importante para a Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba.

O olhar atento dos agentes do Grupamento Rural foi fundamental para encontrar um trator roçadeira furtado, que estava escondido próximo ao Ecoparque, nesta quinta-feira (7) na região de Palmeiras.

LEIA MAIS

Durante o patrulhamento, os GCMs perceberam árvores quebradas e marcas na vegetação, sinais de que alguém havia passado recentemente por aquele ponto. Em vez de ignorar os vestígios, os agentes decidiram entrar na área para verificar o que havia acontecido.

A iniciativa deu resultado. Pouco depois, os guardas encontraram uma lona azul escondendo um trator roçadeira Husqvarna Z248, que estava sobre uma carreta de transporte.

A máquina tinha um selo da empresa Floresta Jardim, responsável pela manutenção do equipamento. A informação ajudou na identificação e, após consulta ao cadastro, os agentes descobriram que o trator tinha registro de furto.

O proprietário, morador de Iracemápolis, foi localizado e chamado até o ponto onde a máquina estava escondida. Ele reconheceu o equipamento e confirmou que se tratava do trator furtado.

A Polícia Civil determinou a realização de perícia, e a ocorrência foi registrada. Depois dos procedimentos, o equipamento foi devolvido ao proprietário.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários